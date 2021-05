Turquie : le procès de l'éditeur et mécène Osman Kavala reprend

Arrêté et emprisonné depuis le mois d'octobre 2017, l'homme d'affaires, mécène et éditeur turc Osman Kavala, fondateur de la maison d'édition Iletisim, une des plus importantes du pays, se retrouve à nouveau devant la justice ce 21 mai. Son procès et de celui de 8 autres accusés vient en effet de se réouvrir.

Il est soupçonné de connivence avec le Parti des travailleurs du Kurdistan – interdit en Turquie et considéré comme terroriste par le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan. Kavala est emprisonné depuis trois et demi à la prison de Silivri, non loin d’Istanbul.

Le procureur général d'Istanbul l'accuse d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013. Celles-ci protestaient contre la destruction d'un des espaces verts de la ville, mais Erdogan, alors Premier ministre turc, y avait vu une menace envers le pouvoir et sa politique.

Une éventuelle participation d'Osman Kavala au coup d'État manqué de 2016, qui visait cette fois explicitement Erdogan, fait aussi partie des accusations portées contre l'éditeur et mécène.

Kavala risque toujours l'emprisonnement à perpétuité, libération conditionnelle possible, s'il est reconnu coupable. Une peine supplémentaire de 20 ans pourrait s'ajouter, pour le chef d'accusation d'« espionnage ».

En 2019, la Cour européenne des droits de l'homme avait statué en faveur de la libération immédiate d'Osman Kavala, estimant que sa détention prolongée était mise en œuvre « dans le but inavoué de le réduire au silence ». La Turquie a toutefois ignoré cet arrêt.

Interrogé par l'agence Reuters sur les faits qui lui sont reprochés, Osman Kavala a indiqué qu'elles « ne sont basées sur aucune preuve, fait concret ou réel ». Certains accusés du procès qui s'ouvre ce 21 mai avaient déjà été acquittés en 2015, rappelle l'agence, ce qui signifie qu'ils sont, pour certains, jugés pour la troisième fois, pour les mêmes faits...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0