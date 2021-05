Médiateur du livre : de l'esprit des lois qui régissent l'industrie

En poste, Jean-Philippe Mochon a pris ses fonctions suite à une nomination le 22 octobre 2020. Sa plus significative intervention portait sur le dropshipping, qui sévit un peu partout sur la toile – et dont on n’aurait pas imaginé que le livre puisse être concerné. Ainsi, la recommandation de novembre 2020 visait à recadrer — sans pouvoir de contraindre — le commerce du livre.

« Il y a tromperie à présenter comme livre d’occasion un livre neuf qui devrait être vendu au prix unique fixé par l’éditeur », souligne le médiateur.

Cette pratique, qui consiste à vendre un livre sur une place de marché à un prix supérieur au prix de vente au public, permet des bénéfices importants à des opérateurs opportunistes, au détriment tant de leurs clients que des libraires auxquels ils recourent pour faire livrer l'ouvrage acheté, qui se trouvent dans l'esprit des clients associés à de telles pratiques. La recommandation du médiateur livre souligne que cette pratique contrevient directement, lorsqu'elle est appliquée à un livre neuf, à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre. – Dropshipping, selon le Médiateur

Sa recommandation aura cependant permis de faire cesser des commandes passées par des prestataires.

Autre point, le rapport d’activité revient sur la Charte signée en 2017, relative au prix du livre… qui nécessiterait d’être mise en application. L’un des points — affichage d’une distinction claire entre les offres de livres neufs et d’occasion, et leur tarification — reste encore flou chez certains. Disons plus simplement : tout le monde était d’accord, sauf Amazon en 2018.

Depuis janvier 2020, le médiateur planche sur une autre problématique, qu’a soulevée le Syndicat de la librairie française. Il s’agit de la gratuité des frais d’expédition suivant des programmes de fidélisation mis en œuvre. Pour le SLF, cette communication est en mesure d’induire le consommateur en erreur, et il faudrait mieux expliquer que les ports ne sont pas gratuits en soi. D’autant qu’en 2014, une loi a rendu obligatoire la facturation des frais d’expédition — et que le client est désormais totalement perdu, estime le SLF.

Reste qu’en juillet 2019 et 2020, la précédente médiatrice, Sophie-Justine Lieber, aura procédé à deux interventions : la première concernait un éditeur privé qui ne respectait pas le prix unique du livre. La seconde, faisant suite aux demandes d’une société spécialisée dans la distribution de livres scolaires. Il a ainsi émis une recommandation pour que soit répercutée une éventuelle modification de prix de vente des livres en cours d’exécution d’un marché public.

L'intégralité du rapport d'activité est à consulter / télécharger, ci-dessous.

Que l’on dorme tranquille, pour 2021, le médiateur « sera aux côtés du monde du livre, au service de tous les acteurs, pour faire vivre l’esprit des lois qui assurent son équilibre ». Tous ? Non. Rappelons que les auteurs pas plus que les bibliothécaires ne peuvent pas saisir le médiateur…

Crédit photo Shunya Koide / Unsplash