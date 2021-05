L'agence des invisibles, un projet de série TV de Marc Levy devenu BD

L’Agence des Invisibles est une agence d’enquêteurs spécialisés dans la recherche de personnes disparues pendant les conflits. Basée à New York, l’agence a été fondée par Norman Cooper, un ancien pilote américain de l’Air Force, et Kuma Takara, historien japonais émérite. Forte de sa brillante équipe d’enquêteurs, des scientifiques, des historiens, des journalistes et des techniciens, l’Agence des Invisibles s’emploie à retracer le dernier parcours de vie de ces gens qui semblent s’être mystérieusement évaporés dans la nature et dans le temps...

Julia Müller n’a jamais connu son père, Friedrich Müller, pilote d’un bombardier de la Luftwaffe et disparu lors du blitz en 1941 quelque part en Grande-Bretagne.

Malgré quelques réticences à s’engager sur les traces d’un soldat de l’Allemagne nazie, Norman et Kuma acceptent d’envoyer en Angleterre une équipe menée par Anton Cooper, le fils de Norman. C’est dans la campagne du Devon, au sein de la commune apparemment calme de Knighton que les mènent leurs investigations. Mais rapidement, le groupe d’enquêteurs doit faire face aux réticences agressives des habitants qui n’apprécient manifestement pas qu’on vienne fouiller dans un passé qu’ils protègent...

Chaque enquête sera entièrement racontée en un seul album.

« Même s’il n’a jamais scénarisé de BD originale, il est un lecteur assidu et régulier et il a travaillé sur des adaptations de ses romans. Il a donc appris très vite », note Sylvain Runberg, évoquant son coreligionnaire, Marc Levy.

Ce dernier avait déjà imaginé L’Agence pour un projet télé, avec plusieurs synopsis. « Ici on démarre avec pas moins de 14 personnages de front et ça c’est un pari ambitieux, faire en sorte que le lecteur s’attache au groupe et en même temps à chaque individu. » Et l’expérience fut riche : « Aborder la BD pour moi c’est hyper ludique parce que c’est justement plein de contraintes par rapport à mon métier d’usage et en même temps c’est riche d’autres outils géniaux impossibles à mettre en pratique sur d’autres médias. »

Mais le projet n’aurait pas vu le jour sans l’entremise d’Espé, qui avait dessiné l’adaptation de Sept jours pour une éternité, voilà 11 ans. « Depuis un petit moment, je lui rabâchais que s’il voulait se lancer dans l’écriture d’un scénario original pour une BD qu’il n’hésite pas à m’en parler, car j’ai toujours été persuadé qu’avec son écriture il y avait quelque chose à faire dans la BD. » La rencontre avec Sylvain Runberg aura achevé de sceller le trio autour de cette création.

[à paraître le 16/09] 9782491467203 - 15,90 €