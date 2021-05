La diversité au cœur de la communication du groupe Hachette

Alors que de part et d’autre de l’Atlantique, on s’interroge sur l’uniformité de l’édition française, la branche américaine du groupe Hachette publie un rapport présentant ses progrès en matière de diversité. Plusieurs des chiffres annoncés montrent une véritable évolution. Sur 2020, près de la moitié (47,8 %) des employés recrutés étaient ainsi des personnes de couleurs.

Les auteurs et illustrateurs racisés sous contrat représentent 29 % des effectifs, contre 22 % l’année dernière. Aujourd’hui, les salariés de l’entreprise seraient environ 67 % blancs, 20 % hispaniques, 6 % asiatiques et 4 % noirs. Le rapport indique avoir par ailleurs promu plus de personnes de couleur à des postes plus élevés.

Des chiffres qui font échos à ceux délivrés par l’Association des éditeurs du Royaume-Uni. Dans un rapport sur l’édition en 2020, on apprenait que les personnes LGBT+ et les personnes en situation de handicap prenaient plus d’importance dans le secteur. Autre fait symbolique : les femmes occupent désormais plus de postes à responsabilités que les hommes.

« Il a été très encourageant de voir le niveau d’engagement, d’urgence et de collaboration au sein de HBG », a déclaré le PDG Michael Pietsch dans un communiqué. « En même temps, nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous nous engageons à faire des progrès significatifs pour atteindre nos objectifs et à travailler ensemble afin de créer un lieu de travail et des programmes de publication qui reflètent la diversité de la nation de lecteurs pour laquelle nous voulons publier. »

Management inclusif

Au-delà des chiffres avancés, Hachette Book Group a annoncé avoir créé « sept groupes d’écoute pour les employés afin de leur permettre de partager leurs expériences et de faire des recommandations d’amélioration ».

Des formations internes sur la diversité et l’entreprise sont également fournies aux employés. Des initiatives mises en place pour tempérer les « microagression et les préjugés inconscients pour l’ensemble de notre personnel ».

Hachette n’est pas le seul éditeur à s’essayer à ce type de management. L’année dernière, c’etait Macmillan qui annonçait réorganiser sa direction pour plus d’inclusivité. L’entreprise avait nommé un comité de 13 élus, chargés de résoudre les problèmes de représentation dans le secteur de l’édition.

Pour accéder au rapport complet, c'est à cette adresse.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0