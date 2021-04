La Bibliothèque nationale brésilienne victime d'une attaque informatique

L'auteur américain Dav Pilkey, créateur du Capitaine Slip, et son éditeur, Scholastic, ont annoncé le retrait de la vente d'une bande dessinée The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future, parue en 2010. « D'un commun accord, nous reconnaissons que cette bande dessinée perpétue une forme de racisme passif », indique un communiqué de l'éditeur.