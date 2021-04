Mort de Breonna Taylor : polémique autour du livre d'un des policiers impliqués

Le 13 mars 2020, une équipe de policiers de la ville de Louisville, dans le Kentucky, enfonce la porte d'un appartement où, pense-t-on, se trouvent deux trafiquants de drogue. Dans l'appartement, Breonna Taylor et Kenneth Walker, son compagnon. Ce dernier, persuadé d'avoir affaire à des cambrioleurs, s'empare d'une arme à feu : les policiers ripostent, touchant mortellement Breonna Taylor.

Les enquêtes sur l'événement révèleront plusieurs détails accablants pour les forces de police : le mandat d'arrêt erroné (un des individus recherchés avait déjà été interpelé), des tirs à l'aveugle, une irruption dans l'appartement dans des conditions floues...

La mort de Breonna Taylor aura suscité une émotion nationale et internationale fortes, suivie par d'autres cas de violences policières, entrainant notamment la mort de Daniel Prude, George Floyd ou encore David McAtee, tous Afro-américains.

Un des policiers présents raconte

Jonathan Mattingly faisait partie de l'équipe d'intervention, ce 13 mars 2020, et a annoncé « écrire un livre » sur le sujet, qui sera intitulé The Fight For Truth: The Inside Story Behind the Breonna Taylor Tragedy. Le titre sera publié à l'automne prochain par la maison d'édition Post Hill Press, basée dans le Tennessee.

Comme son titre l'indique, le livre compte raconter l'événement ayant conduit à la mort de Breonna Taylor « de l'intérieur », en rapportant a priori le point de vue des policiers. Jonathan Mattingly avait été blessé à la jambe au cours de l'intervention, par un des coups de feu de Kenneth Walker. L'agent blessé avait tiré à six reprises dans l'appartement, touchant Breonna Taylor. L'enquête du FBI avait toutefois conclu qu'un tir de Myles Cosgrove, un autre policier, avait provoqué la mort de cette dernière.

L'annonce de cette future parution dans le Louisville Courier Journal a provoqué une vive polémique : sur Twitter, plusieurs personnes ont ainsi interpelé le distributeur de l'ouvrage, le groupe Simon & Schuster. Les auteurs Jennifer Weiner et Saeed Jones, mais aussi une représentante démocrate, Attica Scott (Kentucky), ont critiqué son implication. « Certains aiment profiter de la douleur et de la tragédie des Noirs. Cela fait vendre », a déploré cette dernière.

Le groupe éditorial a indiqué qu'il ne distribuerait pas l'ouvrage : « Comme la majorité des Américains, Simon & Schuster a appris aujourd'hui l'intention de Post Hill Press de distribuer un livre de Jonathan Mattingly. Nous avons en conséquence décidé de ne pas participer à la distribution de ce livre », indique un communiqué publié le jeudi 15 avril dernier dans la soirée.

Une décision complexe

Dès le lendemain, le vendredi 16 avril, le PDG de Simon & Schuster, Jonathan Karp, a fait parvenir un mémo à l'ensemble des équipes pour revenir sur cette décision indique l'Associated Press. La distribution, explique-t-il, « représente une part importante de nos activités », pour laquelle il est impossible « d'évaluer les milliers de titres d'éditeurs indépendants que nous distribuons, et dont nous ne contrôlons pas les acquisitions ».

« Soyez assurés que nous serons toujours favorable aux échanges d'opinions et de points de vue entre nos employés et nos auteurs », poursuit Karp. « Parfois, cet engagement se retrouvera contraint par les choix éditoriaux de nos partenaires pour la distribution, que nous devons aussi respecter. En tant qu'éditeur, nous souhaitons porter un maximum de points de vue dans nos programmes. En tant que distributeur, notre rôle est plus limité et détaché ».

Autrement dit, la décision prise pour le livre de Jonathan Mattingly devrait rester exceptionnelle, à en croire les précautions de Jonathan Karp.

En attendant, l'ouvrage n'est ni annulé ni censuré : l'éditeur Post Hill Press a confirmé la parution à l'automne. Notamment spécialisé dans les livres signés par des « personnalités politiques conservatrices », comme l'indique le site internet de la maison, Post Hill Press se déclare partisan « d'un dialogue ouvert », assurant que l'histoire de Mattingly « est importante ».

Photographie : illustration, Daniel Lobo, domaine public