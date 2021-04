Team AlexandriZ : la décision rendue le 14 mai prochain

L’arrivée de la super production Space Jam : A New Legacy provoque de sismiques remous dans le monde hollywoodien. Alors qu’une lame de fond entend faire disparaître les œuvres passées, suivant différents critères, celles à venir ne sont pas épargnées. En cause, deux protagonistes de l’écurie Looney Tunes : Pépé le Putois et Speedy Gonzales. Le premier promeut la culture du viol, le second véhicule une image raciste des populations mexicaines.