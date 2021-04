La Team AlexandriZ, célèbre pirate de livres numériques, devant la justice

Le SNE jurait à l’époque s’être associé aux maisons « au nom de la défense de l’intérêt collectif de ses adhérents aux côtés [...] ». Avec les six éditeurs engagés, ils étaient « déterminés à faire cesser les agissements de ce site alors qu’une offre légale riche et variée est à la disposition des lecteurs ». Offre légale et variée, en 2012, il ne fallait pas avoir peur pour oser l’affirmer. Mais neuf années plus tard, le nombre de titres n’a pas non plus considérablement augmenté.

Reste qu’entre le dépôt de la plainte (dont l’AFP affirme qu’il fut réalisé en 2011) et cette procédure à Nanterre, peu, voire très peu d’éléments furent communiqués. L’enquête était ouverte, mais en 2014, la discrétion était toujours de mise sur le devenir de l’affaire AlexandriZ. En réalité, la fameuse équipe de pirates avait cessé ses activités en septembre 2013, attaquées par les structures éditoriales pour avoir mis « à la disposition du public [...] une partie des fonds des éditeurs français ».

En raison de sérieux problèmes, nous sommes contraints de suspendre nos activités. Nous sommes nous-mêmes dans le flou et cette situation risque de durer. Plus d’envois en relecture, plus de posts de nouveaux ebooks, plus de mise à jour de liens. Des réponses aux mails et MP très réduites. Nous faisons bien entendu de notre mieux pour surmonter ces difficultés. – Team AlexandriZ

« Les responsables du site ont été mis en examen pour délit de contrefaçon et le parquet poursuit actuellement son travail d’enquête pénale. Ils risquent trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. Les ayants droit du livre préfèrent de plus en plus, à l’instar de ceux de la musique, intenter des actions au pénal qu’au civil car cela fait plus peur aux pirates et en dissuade d’autres », assurait-on alors, de source proche du dossier.

Des vertus des pirates

Et nous y sommes : Albin Michel, qui fut l’une des premières maisons à affirmer prendre part aux procédures — c’est à son romancier Pierre Lemaître que l’on devait d’avoir dévoilé l’information —, mais évidemment Flammarion et Gallimard, la maison Grasset ainsi qu’Actes Sud et Hachette — dont on ignore si c’est au titre du groupe ou de la société qu’il agit. Grasset faisant partie des filiales du groupe Hachette Livre, ce point est intrigant.

Toutes sont défendues par Me Richard Malka, auteur par ailleurs diligenté par le SNE pour l’écriture d’un manifeste en septembre 2015 — le document portait le fer contre les GAFA et le syndrome de gratuité. Il y comparaît, dans une image peu gracieuse, l’eurodéputée Julia Reda, à Pablo Escobar, trafiquant de drogue colombien, qui doit avoir des milliers de morts, directes et indirectes, sur les mains. Si, si. Soit.

Selon les conclusions des enquêteurs du Befti (Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information), ce sont 2000 ouvrages que la Team aurait numérisés et mis illégalement à disposition du public. Des best-sellers, évidemment, mais également bien d’autres. L’équipe avait également pointé quelques énormes coquilles laissées dans la version numérique du prix Goncourt, ni plus ni moins que L’Art français de la guerre, d’Alexis Jenni. Et captures d’écran à l’appui, la Team avait donc montré les erreurs, ses corrections… une véritable humiliation.

12 prévenus identifiés

Quant à avoir recensé 2000 titres, on s’interroge — et tout connaisseur des activités de la Team sait que l’on en dénombrait bien plus. Au plus fort de leur activité, elle aurait compté 4700 membres, assure l’une des avocates des plaignants, en 2012. Et sur les 32 membres actifs du réseau, 12 prévenus ont pu être identifiés. Toutefois, le principal qui agissait sous le pseudo Androgyne3, reste un mystère pour les enquêteurs.

Selon la responsable juridique du groupe Gallimard, le montant du préjudice financier serait « très important », sans pour autant avancer de sommes. Mais plus encore, cette approche pirate aurait « porté atteinte à la rémunération des auteurs ». Ou plutôt à celle des éditeurs qui avaient contractualisé avec les auteurs, n’ayant pas su correctement lutter contre la contrefaçon que représentait la Team ? Cerise sur le gâteau, cette entreprise de piratage aura également nui « à la diversité culturelle, les gros succès permettant de financer d’autres auteurs ». Là encore, les chiffres manquent pour appuyer les assertions.

Le procès, entamé ce 14 avril, se poursuivra jusqu’à vendredi.

Peut-être sera-t-il évoqué, entre deux plaidoieries, la notion de partage, qui a tant en commun le mot piratage ?



Crédit photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0