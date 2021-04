100 € de prime à tout salarié qui lit un livre et le présente aux collègues

Un groupe de citoyens du quartier Appio Latino de Rome a décidé de transformer des cabines téléphoniques abandonnées en petites bibliothèques. Elles sont appelées bibliocabine (bibliocabines) et sont le résultat d’une initiative citoyenne. Il existe environ 18.000 cabines téléphoniques en Italie, dont beaucoup sont dans un état d’abandon. Celles qui ont été identifiées par ces citoyens romains ont été nettoyées et restructurées ; il ne leur manque maintenant que l’autorisation définitive de Telecom, entreprise italienne des télécommunications, pour être converties en petites bibliothèques, et accueillir les livres que les citoyens ont décidé d’offrir à la communauté.

Des cabines téléphoniques pour lire

Giuseppe Forti, le créateur du projet, a expliqué à La Repubblica comment l’initiative est née : « Je suis un amoureux des livres, en parlant avec d’autres personnes, j’ai été intrigué par la présence dans certaines villes de ces cabines utilisées comme des bibliothèques de quartier. Nous avons commencé par revaloriser une première cabine et nous rassemblons déjà des volumes de toutes sortes, des romans aux essais en passant par les livres jeunesse. »

En plus d’une large diffusion grâce aux réseaux sociaux, l’initiative a également rencontré le soutien de Simonetta Cervelli, ancienne bibliothécaire de la Société italienne de géographie et aujourd’hui propriétaire d’une boutique de glaces qui propose aussi un service de bibliothèque, comptant plus de 2000 volumes, catalogués par auteur et par rayon.

Le succès du bookcrossing

Ce projet, qui existe déjà dans plusieurs villes du monde, ne prend de l’ampleur que depuis quelques années en Italie et fait partie de ce qu’on appelle le bookcrossing. Une initiative de distribution gratuite de livres à travers laquelle une série de volumes, laissés sur des bancs ou aux arrêts de bus (ou généralement dans des lieux publics) sont identifiés par un code unique mis sur le réseau, grâce auquel on peut suivre le parcours des livres.

Sur les livres d’Appio Latino, les codes n’existent pas, mais il y a un usage correct : qui prend un livre en dépose un autre en échange.

Des bibliothèques en copropriété à celles d’entreprise

En 2013, la première bibliothèque en copropriété a été inaugurée à Milan, rue Rembrandt n.12. De nouvelles initiatives ont également vu le jour, comme la bibliothèque rue Russoli et la bibliothèque en copropriété Aler « Falcone e Borsellino ». Un projet qui s’est étendu à d’autres villes d’Italie : à Palerme par exemple, dans le bâtiment devant lequel se dresse l’arbre Falcone, juge italien assassiné par la mafia en 1992, symbole de la culture antimafia de la ville.

Ces derniers temps se développent aussi des bibliothèques d’entreprise (comme celle de Pirelli, groupe italien spécialisé dans la production de pneumatiques), qui restent partiellement ouvertes même en période de télétravail et sont actives dans l’organisation d’événements numériques.

Certaines entreprises se révèlent donc assez impliquées dans l’organisation d’initiatives littéraires et culturelles : d’après le huffingtonpost.it, par exemple, le club de lecture de l’entreprise Vanoncini di Mapello, dans la province de Bergame (une entreprise spécialisée dans la construction durable) offre une prime de 100 € à tout salarié qui lit un livre et le présente à ses collègues. Et cela arrive deux fois par mois.

Crédit photo : Alex Kotliarskyi / Unsplash