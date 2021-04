Les Vies de Brian : le chanteur d'AC/DC publie ses Mémoires

Si Dave Grohl et les anciens de Nirvana revenaient de loin en créant les Foo Fighters, Brian Johnson a lui aussi relevé un sacré défi avec AC/DC. Celui de poursuivre une carrière couronnée de succès, entamée avec le défunt Bon Scott. Membre du groupe Geordie, Johnson rejoint avec plaisir AC/DC, dont il était un grand fan...

De leurs premières collaborations sortira Back in Black, en 1980, un des plus célèbres albums de hard rock et une pierre angulaire de la discographie d'AC/DC...

Dans son livre, The Lives of Brian, Brian Johnson évoquera longuement la création de cet album culte, ainsi que son entrée au sein de la famille AC/DC.

« J'ai connu des nuits très longues et d'autres bien meilleures, de mauvaises journées et beaucoup de jours mémorables, et entre-temps je suis passé de choriste à chanteur de rock & roll, et maintenant j'ai même écrit un foutu livre à ce sujet », indique Johnson à propos du livre.

Brian Johnson a déjà publié un autre « foutu » livre, Rockers and Rollers, en 2010, consacré à sa passion pour les voitures de collection.

AC/DC a sorti son dernier album, PWR/UP, en novembre 2020 : Brian Johnson assure le chant, malgré une sévère perte d'audition qui a failli marquer la fin de sa carrière.

Photographie : illustration, AC/DC en live à Barcelone en 2015 (dr_zoidberg, CC BY-SA 2.0)