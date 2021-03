12 artistes pour la commande nationale d'estampes

En février et mars, la ville de Strasbourg et l’association TÔT OU T’ART offriront 1500 livres aux enfants des familles vulnérables de Strasbourg. Les livres feront l’objet d’une découverte avec les travailleurs sociaux et parfois avec les bibliothécaires des médiathèques de la ville, dans les 23 structures sociales et les deux services de la ville (action sociale de proximité et la protection de l’enfance) qui œuvrent à la distribution.