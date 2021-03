Le rachat de Simon & Schuster émoustille l'autorité de la concurrence

Les auteurs américains avaient déjà tiré la sonnette d’alarme : Bertelsmann, avec Simon & Schuster intégré au groupe, représenterait plus de 70 % du marché littéraire aux États-Unis. L’emplette, d’un montant de 2,175 milliards $, passait déjà mal outre-Atlantique : elle coince désormais outre-Manche, où les autorités de la concurrence se sont emparées du dossier.

Des parts de marché regroupées

Selon les informations du Guardian, la Competition and Markets Authority a décidé d’examiner quelles répercussions ce rachat aurait sur le marché britannique. Et vérifier si la concurrence n’en serait pas directement impactée. Selon le témoignage de Robert Thomson, directeur général de News Corp, c’est un accord à la « logique anti-marché » qui se profile, conduisant à créer un « monstre de l’édition », contrôlant un tiers du marché américain du livre.

Or, si Thomson est colère, c’est que son groupe possède la maison HarperCollins, et qu’il figurait dans la liste des prétendants au trône que Bertelsmann a fini par décrocher.

Selon la direction allemande, la fusion de S&S avec Penguin Random House ne conduirait qu’à regrouper moins de 20 % de l’industrie du livre — ce qui rend l’opération tout à fait approuvable.

Or, outre-Manche, la Society of Authors, pendant britannique de l’Authors Guild américaine, a les mêmes analyses : « Nous n’avons rien contre les pratiques de l’une ou de l’autre entreprise, mais combinées, elle représente un potentiel de domination du marché. Notre préoccupation est simple qu’il n’est dans l’intérêt de personne de voir quiconque en position de monopole », analyse Nicola Solomon, directrice générale. Pas plus Amazon, donc, qu’un groupe éditorial.

Ce rachat signe également la fin du célèbre Big Five, qui désignait les groupes éditoriaux américains, pour un Big Four, dont l’un des acteurs deviendrait malgré tout le Super Big.

Amazon, d'accord, mais quand même

Et pour cause : Penguin Random House fait paraître 15.000 titres par an, avec 10.000 salariés. S&S en publie 2000 annuellement, avec un catalogue de 35.000 ouvrages et 1350 salariés. Sur le papier, les choses ne semblent pas aussi simples que Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann semble l’indiquer. Pour lui, la dimension concurrentielle réside avant tout dans les mains d’Amazon, revendeur outrageusement puissant sur internet. Et le rachat n’écornera pas cette puissance : « Nous avons besoin d’eux plus qu’ils ont besoin de nous. Et cette transaction n’y changera rien », assure-t-il.

Pas très rassurant pour autant.

Jusqu’au 19 mai, l’autorité de la concurrence pourra recevoir toute la documentation que les parties fourniront, et décidera alors de prolonger d’une seconde phase l’enquête ouverte. Selon les analystes financiers, PRH aura malgré tout à revendre certains de ses actifs sur différents marchés — aux États-Unis, notamment, où les principaux problèmes de concurrence ont été soulevés.

En cas d’examen approfondi, c’est toute la logique de la transaction qui pourrait alors être remise en question — voire bloquée, ou même annulée.

Exhortant la CMA à se pencher sur le sujet, la Society of Authors a ouvert une boîte de Pandore, assurément. Pour le meilleur des auteurs et peut-être le pire de ces structures. Même si S&S arrivait à la neuvième place des structures éditoriales britanniques en 2019, avec 27 millions £ de chiffre d’affaires, PRH reste outrageusement devant, avec 346 millions £. Mais les chiens de garde n’apprécient pas que l’on mette tous leurs os dans le même panier…

Crédit photo : GAIMARD CC 0