Le Bruit du monde, une maison ”ouverte sur le monde” chez Editis

Au cours de quinze années passées à prendre soin de deux collections emblématiques pour les Éditions Stock et les Éditions Gallimard, Marie-Pierre Gracedieu a su révéler des voix exigeantes du monde entier en laissant libre cours à sa curiosité et son enthousiasme communicatif. De la librairie à l’édition en passant par la diffusion, Adrien Servières a su quant à lui révéler sa force de conviction et sa créativité.

En couple à la ville, ces deux passionnés aux profils complémentaires ont décidé de faire converger leur vision de la littérature et leur énergie entrepreneuriale pour créer et lancer une nouvelle maison d’édition, grâce au soutien d’Arnaud de Puyfontaine (Président d’Editis), Michèle Benbunan (Directrice générale) et Jean Spiri (Secrétaire général). Marie-Pierre Gracedieu et Adrien Servières seront également actionnaires de cette nouvelle maison d’édition.

« Le Bruit du monde a pour vocation de révéler une littérature traversée par les enjeux du monde moderne et source de plaisir, capable d’enrichir nos imaginaires et d’élargir nos horizons » explique Marie-Pierre Gracedieu.

Ils choisiront le meilleur de la littérature étrangère tout en recherchant les voix francophones d’importance internationale. Persuadés qu’un livre peut nous permettre de mieux comprendre des réalités lointaines et d’appréhender la complexité du familier, ils ne s’imposeront aucune restriction de genre. L’objectif à terme sera de publier une vingtaine de titres par an et pour cela ils pourront s’appuyer sur quatre personnes qui viendront rejoindre l’aventure.

« Le Bruit du monde, par l’énergie que ces mots dégagent, symbolise le mouvement et la vitalité d’un monde qui avance, en mutation permanente. Ce nom, c’est la promesse d’un catalogue qui sera le réceptacle des bruits du monde. Quelle meilleure caisse de résonnance que Marseille, ville portuaire bouillonnante par laquelle on arrive, d’où l’on part, une ville-monde à elle seule » ajoute Adrien Servières.

C’est à Marseille que Marie-Pierre et Adrien choisissent de vivre cette nouvelle aventure, dans cette ville qu’ils connaissent bien pour s’y échapper à la première occasion depuis plus de vingt ans.

Ce choix s’est imposé très vite comme une évidence : Marseille, phare de la Méditerranée, vivante, bouillonnante, populaire et bruyante, solaire et ouverte sur le monde... Source d’inspiration et choix du cœur pour installer leur nouvelle aventure éditoriale.

Le rendez-vous est pris pour les premières publications en mars 2022.

