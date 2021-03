De la pédagogie aux élèves : Voix d'école, le podcast pour enseignants

Au fil des épisodes et des saisons, les enseignants pourront poser toutes leurs questions aux experts (pédopsychiatres, professeurs, psychologues, autres enseignants...) pour faire avancer la réflexion sur les apprentissages et les valeurs pédagogiques dans le cadre de l'école.

Le podcast s’articulera autour de trois saisons, comptant chacune six épisodes, sur l’année 2021. La première saison s’ouvrira sur la thématique de « L’aménagement de la classe ». Elle sera animée par Nina et Anaïs, respectivement enseignantes en toute petite section de maternelle et CM1 et animatrices de la communauté Instagram @maitresses_en_basket et Ève Leleu-Galland, Inspectrice, Mission École maternelle, experte internationale de la Scolarisation de la Petite enfance.

Les saisons suivantes s’axeront quant à elles sur les thématiques suivantes : « Les ateliers individuels de manipulations (AIM) » et « Les neurosciences et l’enfant ».

« L’enseignement est un métier de passion. Beaucoup investissent du temps à nourrir leur réflexion pour optimiser la vie de la classe et favoriser les apprentissages des enfants. Ils testent, se questionnent, s’informent quotidiennement pour développer le bien-être, les connaissances, et les facultés des enfants », déclare Olivier Rauzy, Directeur marketing de Nathan Maternelle.

« Aujourd’hui, très peu de podcasts offrent des contenus pour répondre à ce besoin de formation continue. Pourtant, nous savons que c’est un média en plein essor qui s’adapte parfaitement aux usages des enseignants. »

On peut en déouvrir les premiers épisodes sur Apple Podcast.

- Episode 1 - L'espace, ce professeur formidable

Les effets insoupçonnés de l’environnement dans les apprentissages et le bien-être des enfants.

- Episode 2 - Que fais-tu dans ton coin ?

Le rôle des différentes zones dans la classe pour mieux accompagner l’apprentissage des enfants.

- Episode 3 - 28 élèves et moi et moi et moi

Ou comment gérer l’individualité de chaque enfant au sein du groupe.