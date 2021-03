Suisse : les bibliothèques se mettent en quatre pour le public

Le 13 mars c’est la 10e édition du Samedi des bibliothèques. Existant depuis 2012 dans l’horizon vaudois, le Samedi des Bibliothèques se veut généraliste et fédérateur, une action de visibilité devenue un évènement incontournable et désormais commun à 5 cantons (VD, FR, VS, NE, JU).

Dans le contexte actuel du Covid-19, les bibliothèques ont eu la chance de pouvoir rester ouvertes et de continuer à accueillir du public pour les prêts et retours de documents. Une possibilité bien accueillie des usagers, souvent limités ces derniers temps dans leurs choix de loisirs et de culture.

Afin de respecter les directives en vigueur, le Samedi des Bibliothèques devait se réinventer. Alors il se transforme et devient à l’emporter. En tenant compte des mesures édictées à ce jour, les bibliothèques participantes proposent d’ouvrir leurs portes. Certaines distribueront des kits à fabriquer, des marque-pages ou autres à emmener chez soi. D’autres proposeront des concours à distance ou des sacs-surprises à emprunter.

Une adaptation permettant ainsi de garder cette journée phare dans l’agenda culturel 2021, de lier les bibliothèques entre elles sous l’effigie du Samedi des bibliothèques. Ensemble et solidaire dans un contexte culturel bien mis à mal.

Comme chaque année, un thème commun a été choisi pour le Samedi des Bibliothèques. Pour 2021, le vote des bibliothèques participantes a désigné : « Même pas peur ! ». Un thème prémonitoire ou qui arrive à point nommé, vu le contexte de ces derniers mois.

Il ne vous reste donc plus qu’à vous rapprocher de votre bibliothèque pour avoir des informations complémentaires sur cette édition spéciale !

Pour rappel, en 2019, sur l’ensemble des cantons, plus d’une centaine de bibliothèques de lecture publique avaient proposé près de 450 heures d’animation à 9200 visiteurs, dont 3500 sur Vaud. Cette année, le Samedi des bibliothèques se transforme pour permettre aux usagers de (re) découvrir la bibliothèque de leur région, un lieu d’évasion, propice à tous les espoirs et tous les rêves.

La liste des bibliothèques participantes sur Vaud est disponible sur le site de BiblioVaud et sera mise à jour en fonction de l’évolution des directives sanitaires.