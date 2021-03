Alain Mabanckou : “La littérature ne devrait pas être tributaire d'une certaine couleur

Amanda Gorman a « séduit le monde entier, par sa force, par sa voix, par sa lecture », commente Alain Mabanckou dans une brève vidéo. Et de déplorer les commentaires lus ici et là, qui ont conduit à ce que l’on réserve la traduction de l’Afro-Américaine à une personne noire. « C’est une forme de racisme, parce que si vous connaissez l’histoire littéraire, si l’on s’en rappelle, certaines grandes œuvres de la littérature africaine ont été traduites par des blancs. »

SUSPECTE: le récit terrifiant d'Amanda Gorman

Et d’énumérer le travail de Raymond Queneau ou d’André Breton : on doit au premier la traduction de L’Ivrogne dans la brousse d’Amos Tutuola (Gallimard) ou qui avait édité la première anthologie « de littérature dite nègre », note Mabanckou, quand le second avait réalisé la préface du Cahier d’un retour au pays natal, d’Aimé Césaire.

« La littérature grandit parce qu’elle traverse les frontières. La littérature ne devrait pas être tributaire d’une certaine couleur », insiste-t-il. Car la polémique, bien loin de grandir l’œuvre d’Amanda Gorman, finit par « l’enfermer dans cet instinct grégaire, qui est incompatible avec la force de la littérature. Et c’est cela le désastre auquel nous assistons, hélas ».

De fait, Amanda Gorman avait approuvé le choix de l’éditeur néerlandais pour son texte et la décision de confier à Marieke Lucas Rijneveld, le soin de rendre ses mots. Mais cette dernière sous la pression d’un papier virulent a préféré se désister. « N’est-ce pas une regrettable occasion manquée ? Rijneveld est blanc, non binaire, n’a jamais traduit, mais, d’après l’éditeur Meulenhoff, s’impose néanmoins comme un “traducteur de rêve” ? », interrogeait la journaliste.

La réponse de l’intéressée avait de quoi laisser songeur : « Je m’étais volontiers consacré à la traduction du travail d’Amanda, considérant que mon plus grand devoir était de garder sa force, son ton et son style. Cependant, je me rends compte que je pense et ressens sincèrement les faits ainsi, mais que ce n’est pas le cas pour beaucoup. J’espère néanmoins que ses idées atteindront le plus de lecteurs possible, pour ouvrir les cœurs. »

En France, la chanteuse belgo-congolaise Marie-Pierra Kakoman, alias Lous and the Yakuza, s’est vu confier la tâche de cette traduction, pour les éditions Fayard.