Lire des livres au téléphone : l’initiative d’une libraire pour combattre la solitude

C’est ainsi que pendant la deuxième vague de la pandémie a commencé l’initiative de la libraire Samanta Romanese qui travaille à Trieste, dans le nord de l’Italie, à la librairie Ubik (une chaîne de libraires). Ella a proposé aux propriétaires de la librairie Gaspare Morgante et Laura Terdossi un projet contre l’isolement social, dédié aux personnes âgées, mais pas uniquement.

Un projet qui rappelle en quelque sorte les Fables au téléphone de l’italien Gianni Rodari et qui consiste en des lectures gratuites à voix haute de textes choisis par ceux qui veulent partager un moment de lecture et de sociabilité.

Quand la lecture devient relation

En effet, comme le dit Samanta à Il Sole 24 ore, « les lectures au téléphone représentent un moment de rencontre avec plusieurs voix : le narrateur-volontaire et le récepteur ». Il est donc très important que le narrateur soit présent pendant sa lecture et à l’écoute des désirs et besoins de celui qui appelle, « très souvent » — le rappelle encore Samanta — « une personne âgée, qui passe la plupart de ses journées dans la solitude ou l’isolement ».

Elle souligne aussi que « chaque utilisateur a sa propre histoire et sa propre expérience et c’est pourquoi le plus délicat est de pouvoir trouver le bon volontaire (…) L’appariement des personnes exige la même sensibilité que lorsque vous confiez un livre à un nouveau lecteur ». Il s’agit donc d’une opération délicate où le livre devient un outil de communication, de partage, et enfin de solidarité.

NAPLES: l'hôtel ne prend plus de réservations, mais conseille des lectures

« [Il s’agit d’une] relation ouverte qui va au-delà de la lecture du livre, qui se crée entre les deux bouts du téléphone. Il ne s’agit pas d’un livre audio : ce sont des gens qui racontent et écoutent et la vraie chaleur est irremplaçable » : par cette lecture au téléphone s’instaure donc une vraie relation.

Le projet a suscité beaucoup d’adhésions : « En quelques jours, nous avons été inondés d’offres de candidats volontaires. Une proximité qui va au-delà de la réponse de la ville, touchant un pédiatre de Londres, un lecteur de New York, de nombreux jeunes... » confirme encore Samanta. Actuellement plus de 200 bénévoles se sont mis à disposition pour cette activité.

Une libraire toujours à l’écoute

En ce qui concerne le travail de libraire, Samanta rappelle encore l’importance de la relation avec le client : écouter chaque lecteur et comprendre ses demandes et ses goûts est fondamental pour accomplir sa mission de libraire, qui a d’ailleurs évolué : le libraire est passé « d’une personne qui peut imposer ses choix et ses goûts à une personne qui peut à son tour apprendre et s’enrichir constamment grâce aux stimuli qui proviennent des lecteurs ».

Et le principe est le même quand l’on parle de littérature jeunesse : « Lorsque quelqu’un entre dans une librairie et me demande un livre pour une fille de 5 ans, je réponds à mon tour par des questions qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’âge ou avec le fait que le livre soit pour une fille ou un garçon ». Un libraire met donc son professionnalisme et ses connaissances au service du lecteur, sans s’abandonner à aucun stéréotype.

“Les histoires lues au téléphone”

Par ailleurs une initiative de lecture à haute voix a été mise en place aussi en France et par une maison d’édition : L’école des loisirs.

Elle s’appelle « Les histoires lues au téléphone » et est active du 6 février au 8 mars 2021. Ce service gratuit met à disposition un numéro de téléphone à appeler pour lire des livres à des enfants pendant les vacances scolaires. À retrouver ici jusqu'au 8 mars.

crédit photo : 526663 CC 0