Malgré la pandémie, 426 livres traduits du français publiés aux États-Unis en 2021

426 titres seront donc traduits du français et publiés aux États-Unis en 2021, une légère baisse par rapport à l'année 2020, avec environ 440 titres, toujours selon les services culturels de l'ambassade française.

Parmi ces 426 titres, 107 sont des œuvres de fiction, dont la majorité a été publiée il y a moins de 5 ans en France, dénotant ainsi « l'intérêt des éditeurs américains pour les œuvres de fiction contemporaines ». Samira Sedira, Franck Bouysse, Jean-Paul Dubois ou encore Emmélie Prophète seront ainsi traduits pour la première fois outre-Atlantique.

Parmi les têtes de gondole françaises de l'année 2020, notons les arrivées aux États-Unis d'Amélie Nothomb, Camille Laurens ou encore Leila Slimani, mais aussi, bien entendu, Hervé Le Tellier avec The Anomaly, chez Other Press.

On compte 156 titres en non-fiction, avec Barbara Stiegler, Manon Garcia, Michel Foucault, Dominique Kalifa ou Nathalie Etoke. L'écologie tient le haut du pavé, selon les services culturels, représentée notamment par Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, avec leur essai Another End of the World is Possible : Living the Collapse (and not merely surviving it) (Polity Press).

LITTERATURE: faut-il être noir pour traduire Amanda Gorman ?

La bande dessinée propose 122 titres traduits du français, avec une forte représentation des maisons historiques que sont Dupuis, Dargaud, Le Lombard, Glénat et Delcourt. Women Discoverers : Top Women In Science, de Marie Moinard et Christelle Pécoult (NBM), Human Stock Exchange 2 de Xavier Dorison et Thomas Allart (Cinebook), ou encore Ravage de Jean-David Morvan (Magnetic Press) ont été remarqués par des éditeurs américains.

Enfin, 33 titres se classent dans la catégories livres jeunesse, publiés en France par 404 Éditions, les Éditions Les Fourmis Rouges, les Éditions MeMo, L'école des loisirs, L’Élan vert ou encore Rue du monde.

Le relevé détaillé de l'ambassade est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0