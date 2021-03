L’intervention des bêta-lecteurs dans l’apprentissage de l’écriture créative en ligne

Le Larousse définit de la manière suivante : « personne non professionnelle proposant, via Internet, un avis ou des corrections sur la version provisoire d’un texte (de fiction, généralement) avant sa publication. » Le terme est issu de l’anglais beta reader et fait référence aux beta-testeurs, chargés de relever les bugs de la version d’essai d’un produit informatique. Cette idée de test s’est étendue à la production écrite puisque les beta-lecteurs « testent » un écrit en relevant les éventuelles incohérences.

Cela revient à dire que les beta-lecteurs font une lecture critique d’un écrit terminé, qu’il soit au stade de premier jet ou dans sa version finale. Ils proposent à l’auteur leur vision de lecteur sur son manuscrit qui est ainsi mis à l’épreuve par le public qu’il va potentiellement rencontrer.

Pourtant très utile pour les auteurs, la beta-lecture est encore peu connue en France. D’autant plus que sur Internet, les termes « beta-lecteur » et « lecteur-correcteur » sont souvent utilisés indifféremment. Il faut dire qu’en dehors des forums, des plateformes d’écritures ou des blogs, les beta-lecteurs ne constituent pas un corps unifié. Majoritairement bénévoles, il est difficile de les dénombrer et d’encadrer leur pratique.

Les plateformes d’écriture comme outil et réseau social

En France, depuis les années 2010, les plateformes d’écriture en ligne se développent. Elles rassemblent auteurs, mais aussi beta-lecteurs qui constituent dès lors une communauté sur laquelle s’appuyer. Pensées comme des réseaux sociaux, les plateformes d’écriture dépendent de leur communauté qu’il faut constituer, satisfaire et fidéliser. Cette manière de fonctionner les place sur le marché numérique des services où elles se présentent comme des environnements de travail en ligne, avec des outils informatiques adaptés au traitement de texte.

Dès lors, chaque plateforme va se différencier des autres et donc attirer des profils d’internautes plus ou moins variés, unis cependant par le goût de la lecture et de l’écriture. Il s’agit ensuite de les mettre en relation, comme le ferait un réseau social. Une fois inscrits, les internautes ont accès à des outils informatiques appropriés pour communiquer entre eux – messagerie en temps réel hébergée sur la plateforme, Slack, espaces de discussion privée ou publique.

Afin d’éviter au maximum les dérives, les plateformes d’écriture revendiquent des valeurs, la bienveillance et l’entraide étant les plus courantes. La qualité et l’ambiance de ces environnements numériques reposent donc sur les membres de la communauté qui participent ainsi au maintien et à l’évolution de la plateforme.

La formation des beta-lecteurs

Les plateformes d’écriture en ligne ajoutent à leur valeur communautaire une visée pédagogique qui concerne tout d’abord les auteurs, mais aussi les beta-lecteurs. En effet, si les sites tels que Scribay ou Plumavitae proposent chacun une méthode d’écriture à leurs inscrits, les beta-lecteurs constituent le cœur de l’apprentissage de l’écriture et de l’accompagnement des auteurs. Par le biais de leurs conseils et de leurs retours sur les manuscrits, ils doivent transmettre à l’auteur des techniques d’écriture créative.

Cela implique donc que les beta-lecteurs aient eux-mêmes pris connaissance de la méthode rattachée à la plateforme. Étant par définition bénévoles et issus d’horizons divers, il faut les former à la lecture critique que l’on attend d’eux.

Une alternative numérique aux comités de lecture ?

La beta-lecture concerne des écrits non publiés. C’est-à-dire qu’elle intervient avant que l’écrit provenant d’une plateforme d’écriture entre dans un circuit éditorial traditionnel, néanmoins minoritaire par rapport à l’autopublication. L’intervention des beta-lecteurs à ce stade de la vie d’un manuscrit les rapproche de la position des lecteurs d’un comité de lecture. Souvent composés de lecteurs salariés, de professionnels extérieurs, d'écrivains phares d’une maison d’édition, le comité de lecture assiste l’éditeur dans son travail pour sélectionner des ouvrages.

Ils reçoivent des manuscrits qu’ils lisent selon un cahier des charges et envoient à la fin de leur lecture une fiche d’évaluation. Intégrer un comité de lecture d’une maison d’édition reste cependant peu accessible, car cela se fait sur recommandation même s’il est possible de candidater spontanément. Internet et les plateformes d’écriture en ligne offrent ainsi la possibilité d’intégrer assez facilement une sorte de comité de lecture afin de découvrir des écrits encore non publiés. À la différence qu’un beta-lecteur n’a pas à tenir compte d’une ligne éditoriale particulière.

Son évaluation, bien que publique sur la plupart des plateformes, reste à titre personnel. De plus, contrairement à un lecteur d’un comité de lecture, le beta-lecteur a la possibilité de dialoguer avec l’auteur par le biais de la plateforme. Les fonctionnalités des réseaux sociaux qui sont reprises permettent d’établir un rapport direct et instantané entre les auteurs, les lecteurs et les beta-lecteurs.

Une demande de beta-lecteurs plus forte que l’offre

Le développement des pratiques en ligne telles que la beta-lecture questionne la quantité de la production éditoriale. En 2019, 107 143 titres ont été publiés et il y a fort à parier que les maisons d’édition ont reçu bien plus de manuscrits. Face à une telle quantité, elles n’ont pas le temps de répondre individuellement aux auteurs.

Des auteurs amateurs, débutants ou non, qui ont pourtant besoin d’un retour sur leurs écrits, notamment de la part des professionnels. Les plateformes d’écriture en ligne et ses beta-lecteurs se présentent alors comme une alternative. Les auteurs peuvent ainsi assez facilement bénéficier à moindre coût d’un accompagnement personnalisé, de conseils et de retours de lecteurs.

Néanmoins, le développement des plateformes d’écriture en ligne ne désengorge pas la demande, mais, au contraire, la multiplie, c’est-à-dire qu’elles bénéficient surtout aux auteurs. En effet, la plupart se présentent ouvertement comme un éventuel tremplin vers l’édition traditionnelle comme c’est le cas de Wattpad qui depuis 2017, est en partenariat avec Hachette Romans.

La rémunération des beta-lecteurs

Par définition, c’est à titre bénévole que les bêta-lecteurs consacrent de leur temps pour lire et commenter des manuscrits. Si cela permet d’acquérir de l’expérience, la bêta-lecture ne peut être envisagée comme profession. Il s’agit pourtant là d’un service qui mobilise du temps et des compétences critiques.

Pour le moment, la rémunération des bêta-lecteurs n’est pas d’actualité car, par extension, elle soulève les problématiques liées aux statuts et salaires des lecteurs-correcteurs professionnels et TAD de l’édition. Le sujet est donc plus complexe qu’il n’y paraît et est loin d’être résolu pour le moment.

Par Laura Libmann

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre

crédits illustration : mohamed_hassan CC 0 ; Cdd20 CC 0