Attaquées en diffamation par Anne Lauvergeon, les éditions Massot interpellent Dupond-Moretti

Le 10 septembre 2020, la maison Massot Éditions publie L’homme qui en savait beaucoup trop, en coédition avec Le Média, de Marc Eichinger et Thierry Gadault. Comme l'indique l'éditeur, « Marc Eichinger est l’homme qui a mis au jour les relations entre la société douteuse Uramin, Areva et l’État français, un peu malgré lui ».

Aussi l'ouvrage revient-il sur ce que l'on appelle désormais l'« affaire UraMin ». Pour rappel, UraMin est le nom d'une entreprise canadienne œuvrant dans le domaine de l'exploitation minière de l'uranium, rachetée en 2007 par le groupe français du nucléaire Areva pour 1,8 milliard €. Cet achat débouche sur un immense échec financier, avec des pertes considérables, de l'ordre de 3 milliards €, pour le groupe.

Dirigeante d'Areva entre 2001 et 2011, Anne Lauvergeon a vu sa responsabilité dans ce rachat pointée du doigt depuis, et elle fait désormais l'objet de deux mises en examen, en 2016 et 2019, respectivement pour « présentation et publication de comptes inexacts » et « diffusion d'informations trompeuses », puis pour « entrave » aux missions des commissaires aux comptes.

Rappelons que cette proximité avait déjà fait l’objet d’un ouvrage, Radioactif, publié chez Belfond en avril 2014 par Thierry Crouzet. L'écrivain et son éditeur n’avaient alors pas subi d'assaut juridique depuis la publication de l'ouvrage. Le romancier convenait que le livre pouvait en irriter certains, « mais c'est un roman, à prendre avec dérision. Ils ont sans doute d'autres chats à fouetter ».

Il précisait en outre que son objectif n'est « pas de tirer sur Anne Lauvergeon qui se trouve dans une position difficile en termes de défense ». Mais il ne jugeait pas l'affaire banale pour autant. Car « en termes de montant, c'est peut-être le plus gros scandale de l'ère Sarkozy ».

De la fiction au réel

ActuaLitté a appris qu'Anne Lauvergeon avait porté plainte contre les éditions Massot pour la publication du livre L’homme qui en savait beaucoup trop, qui contiendrait d'après elle des éléments diffamatoires. L'éditeur a été entendu en décembre 2020, devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, et la date du jugement fixée au 22 septembre 2022.

[Premières pages] L'homme qui en savait beaucoup trop - Marc Eichinger et Thierry Gadault

Anne Lauvergeon avait attaqué en diffamation, récemment, la station France Inter et le journaliste et producteur Fabrice Drouelle pour une émission d'Affaires sensibles consacrée à l'affaire UraMin. Dans un jugement rendu le 8 janvier 2021, le tribunal a relaxé la station et le journaliste, estimant que certains propos étaient diffamatoires, mais que la relaxe s'imposait « au titre de la bonne foi » des prévenus.

Nous avons tenté de joindre Jean-Marc Fedida, qui assure la défense d'Anne Lauvergeon dans le cadre de sa plainte pour diffamation contre les éditions Massot, sans succès.

“La citation directe a un coût élevé”

L'éditeur Florent Massot estime que la législation actuelle, en matière de diffamation et de recours à la citation directe, constitue une menace pour la liberté d'informer.

« Journalistes, auteurs et éditeurs, travaillent sans relâchent pour informer l’homme du peuple. La concentration des media dans peu de mains et l’abus de droit que font certains nous obligent souvent à fréquenter la Chambre correctionnelle. Les procédures baillons menacent l’information », écrit-il dans un courrier envoyé à Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux et ministre de la Justice.

« Nul autre besoin que d’argent pour envoyer une citation directe et faire taire ceux qui ne veulent pas que l’on parle de nos livres. Qui ne veulent pas que l’homme du peuple soit informé », poursuit l'éditeur.

LIBERTÉ: en Pologne, une censure “politique et idéologique”

Il demande une réforme de la législation actuelle en matière de citation directe, qui oblige les accusés de diffamation à faire parvenir une offre de preuve sous dix jours, avec l'intervention d'un huissier ou d'un avocat. « Pourquoi obliger le prévenu, a priori innocent, à faire les frais d’un avocat pour déposer la preuve de son innocence », interroge Florent Massot.

Le courrier, envoyé ce mardi 23 février au ministère de la Justice, est disponible en intégralité à cette adresse.

Photographie : Anne Lauvergeon en 2015 (Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0)