En mémoire de sa mère, il donne 1000 livres aux malades du cancer

Crocifisso Dentello, 42 ans, écrivain milanais, a légué à l’Institut national des tumeurs et à l’Institut européen d’oncologie un total de mille livres, 500 par structure. Il avait lancé il y a quelques semaines un appel sur les réseaux sociaux à ses amis et followers : le but était de lui envoyer leur livre préféré, de sorte qu’il puisse après le donner aux hôpitaux « pour créer des bibliothèques en mémoire de sa mère », comme il explique à Il Giorno.

Ce matin, ici même à Milan, une cérémonie de remise de livres donnés en mémoire de Melina Vella. Ici avec le président Votta de l’Institut national du cancer et le Dr Pezzi de l’Institut européen d’oncologie. Maman aurait eu 63 ans aujourd’hui. Voici mon cadeau.

L’idée a été bien accueillie non seulement par ses proches et amis, mais aussi par des bibliothèques, des librairies, des bureaux de presse d’éditeurs. Déjà le jour après son appel sur Facebook, les quatre premiers livres sont arrivés, et ils sont devenus un millier en quelques jours. Certains ont même été envoyés depuis l’étranger. Et ils continuent d’arriver, avec pour résultat qu’il y aura probablement une deuxième donation pour les hôpitaux.

La solidarité à travers le livre

La mère de Dentello s’appelait Melina Vella ; elle est morte il y a trois mois à l’âge de 62 ans, après avoir été soignée à l’Institut national des tumeurs de la rue Venezian à Milan et dans d’autres structures. Dentello avait avec elle un rapport très fort : il vivait avec elle depuis sa naissance. « Je voudrais convertir ma douleur — a-t-il expliqué encore à Il Giorno — au profit de ceux qui souffrent. Donner des livres aux malades du cancer. »

Retour sur mon initiative et don de livres aux patients atteints du cancer, pour partager avec vous tous mon émotion en recevant cette reconnaissance de l’IEO

Pour concrétiser son idée, Dentello avait demandé à ses contacts d’envoyer les livres chez lui, avec le nom du donateur et une dédicace en souvenir de sa mère. C’est une façon pour continuer à faire vivre sa mémoire, à travers le passage des livres dans les mains des lecteurs, qui pourront voir son nom en dédicace. Et c’est aussi une façon, comme le dit encore Dentello, d’exprimer sa solidarité « à travers l’amour de ma vie, qui est le livre ».

Dentello travaille en effet à un projet à la fois littéraire et sentimental : « J’écris un livre sur ma mère, ce sera une façon d’essayer de donner un sens à tout cela, même si j’avoue qu’écrire sur ma mère signifie revenir non seulement sur elle, mais aussi sur des morceaux de ma vie et ce ne sera pas facile. »