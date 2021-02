Les 75 ans du Petit Prince, un anniversaire dans les étoiles

Antoine de Saint Exupéry entame l’écriture du Petit Prince en 1942 pendant son exil aux États-Unis. Pour raconter l’histoire singulière et universelle de l’habitant d’un minuscule astéroïde partant en quête de compagnons, l’écrivain aviateur puise dans la richesse de son imagination et de ses expériences, notamment comme chef d’aéroplace de la compagnie Aéropostale Latécoère au Maroc à cap Juby (l’actuelle Tarfaya) en 1927.

À l’origine, c’est Bernard Lamotte, illustrateur de Pilote de guerre, qui est pressenti pour les dessins du Petit Prince. Mais Antoine de de Saint Exupéry juge son trait trop réaliste pour son conte naïf et décide de dessiner lui — même le portrait de son personnage ainsi que de son univers reconnaissable par tous.

EXPOSITION: Antoine de Saint-Exupéry et son Petit Prince

Dernier ouvrage de Saint Exupéry, Le Petit Prince paraît pour la première fois outre-Atlantique en avril 1943 chez l’éditeur Reynal & Hitchcock en anglais et en français. Mais, l’auteur ne connaîtra pas le destin de son ouvrage. Le 13 avril 1943, il quitte les États-Unis pour rejoindre les Forces françaises libres en Algérie. Alors qu’à New York, les critiques sont élogieuses, Saint Exupéry disparaît le 31 juillet 1944 lors d’une mission au — dessus de la mer Méditerranée.

En France, le livre est publié à titre posthume en avril 1946 par les Éditions Gallimard. Il existe plusieurs versions manuscrites ou dactylographiées du texte, témoignant des différentes étapes de son élaboration. Le manuscrit original est conservé à New York, à la Pierpont Morgan Library qui conserve de nombreux documents originaux dédiés à la littérature jeunesse.

Depuis sa première parution, le livre d’Antoine de Saint-Exupéry cumule 400 millions de lecteurs pour 200 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont 14 millions, rien que pour la France. C’est également le livre de littérature le plus traduit avec plus de 400 traductions. Il contribue ainsi à la sauvegarde de dialectes et patois menacés d’extinction.

La magie du Petit Prince rayonne plus largement au secteur de la culture et des loisirs. Ainsi le film de Mark Osborne qui s’inspire de la fable et reprend son titre, primé par un César en 2016, est à ce jour le plus gros succès à l’international pour un film d’animation français avec 23 millions de spectateurs en salle et plus de 30 millions sur Netflix.

JEUNESSE: Charlie Mackesy, un autre petit prince enchanteur

Une petite boutique en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés propose une sélection haut de gamme de livres et d’objets dérivés. À Barcelone, une comédie musicale a rassemblé 300 000 spectateurs. Un parc d’attractions inspiré de l’univers du Petit Prince est situé à Ungersheim en Alsace. Des musées et expositions existent à New York, en Chine, au Japon et en Corée du Sud.

En 2021, sortira un timbre officiel 75 ans avec La Poste, doublé d’une grande exposition au Musée des Arts décoratifs à Paris, et d’une collection de pièces Or et Argent avec la Monnaie de Paris. De même seront organisés des sorties littéraires, un concours d’écriture jeunesse et des événements qui permettront de valoriser le message visionnaire pour l’époque du Petit Prince sur l’importance de prendre soin de sa planète.

Crédit photo : Antoine de Saint-Exupéry, DR