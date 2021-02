Pour les 75 ans du Petit Prince, timbre et monnaies en hommage

La Monnaie de Paris est l’une des plus vieilles entreprises au monde et la plus ancienne institution française toujours en activité. L’institution reprend et décline sur ses pièces des évènements historiques, actuels, culturels, ou de grands personnages français et européens pour les célébrer. Le 11 février, la Monnaie de Paris a lancé officiellement une nouvelle collection de monnaie or et argent spéciale 75 ans du Petit Prince. Tous les collectionneurs et amoureux du célèbre petit personnage pourront s’offrir ces superbes pièces frappées en tirage limité, mélange de finesse et d’innovations technologiques.

La Poste et Antoine de Saint Exupéry sont étroitement liés. L’auteur du Petit Prince a effectivement occupé différents postes au sein de la mythique Aéropostale : chef d’escale, chef d’exploration mais aussi pilote de ligne où il acheminait le courrier à travers l’Afrique puis en Amérique du Sud. Au travers des timbres de son programme philatélique, La Poste rend hommage aux personnalités françaises ou étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des grands événements, célébration du patrimoine naturel, architectural, culturel…

Le 12 avril prochain, La Poste marquera ainsi les 75 ans du Petit Prince avec l’édition du timbre officiel qui sera émis à 720.000 exemplaires. Ce partenariat avec La Poste se poursuivra dès le 21 juin 2021 avec l’émission d’un carnet de 12 timbres Le Petit Prince 75 ans à 3.000.000 exemplaires, disponible dans les bureaux de poste.

Illustration : Collection Monnaie de Paris et Le Petit Prince ® © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2021