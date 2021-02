Les Sept Péchés capitaux, entre “parfum d’éternité et aperçu d’anthropologie

Pilotée par le directeur éditorial Renaud Escande, et le PDG des éditions du Cerf, Jean-François Colosimo, cette collection inédite propose une relecture de ces crimes bien connus. À l’initiative, la secrétaire générale de la maison, Alexandra Berthet, qui souhaitait donner la parole à des écrivains divers et reconnus, autour du thème.

Entretien avec Jean-François Colosimo, dans le rôle renouvelé de Virgile, pour découvrir ces sept textes.

ActuaLitté : 7 péchés capitaux, cela a un goût d’apocalypse : quelle est l’intention de cette collection spécifique ?

Jean-François Colosimo : Plutôt un parfum d’éternité ou un aperçu d’anthropologie : comme le notent les prêtres fréquentant le confessionnal, il existe peut-être un péché originel, mais certainement pas de péché original. Plus sérieusement, figure à notre catalogue Evagre le Pontique, le premier écrivain spirituel à avoir codifié les pensées qui assaillent le moine au désert.

C’est de sa psychologie mystique que sort la nomenclature des sept péchés capitaux. Passant de l’Antiquité au Moyen Âge puis aux Temps modernes, elle s’impose vite comme un objet culturel, repris dans la littérature, l’art, l’éthique… et la sagesse populaire. Parce que l’orgueil, l’avarice, la luxure, l’envie, la tristesse, la gourmandise, la colère, la paresse participent à l’évidence de l’expérience à la fois la plus intime et la plus universelle.

Alors que Le Cerf n’est guère une maison de fiction, l’idée nous est venue de jeter un pont entre Evagre, écrivain d’autrefois, et sept écrivains d’aujourd’hui pour illustrer cette permanence dans la variation des temps.

Les titres présentent chacun un des péchés capitaux, mais avec une liberté de style propre : pourquoi ce choix ?

Jean-François Colosimo : Lorsque Céline Curiol, Cécile Ladjali, Louis-Henri de La Rouchefoucauld, Linda Lê, Laurence Nobécourt, Laurent Nunez, Mathieu Terence vous répondent oui, c’est leur liberté de création qui compte. Nous ne leur avons pas passé une commande, qu’ils auraient d’ailleurs déclinée, mais nous leur avons soumis une sorte de défi amical qu’ils nous ont fait l’amitié, en retour, d’accepter.

Le reste, tout le reste leur appartenait. Il s’agit bien de solos, ceux d’éminents écrivains irréductibles l’un à l’autre, qui forment dans le même temps un ensemble polyphonique, celui d’une génération littéraire.

« Le temps a passé, les mentalités ont muté. Mais les sept péchés capitaux restent un pilier de la spiritualité. Et une prodigieuse source de créativité. » Jean-François Colosimo

Par-delà les auteurs et leurs ouvrages, quel péché redoutez-vous le plus ?

Jean-François Colosimo : En théorie, ils sont liés, car chacun d’eux a pour source l’orgueil qui les couronne tous. Autrement dit le petit moi détestable enfermé dans la cage aux miroirs, satisfait de son ipséité, idolâtre et cannibale de lui-même. La tradition distingue ceux qui dépendent du désir de possession (gourmandise, luxure, avarice) et ceux qui dépendent du sentiment de dépossession (colère, tristesse, orgueil), mais la vérité est qu’ils s’engendrent mutuellement.

C’est aussi une question d’instant : dans ses Carnets, Kafka s’accuse ainsi subitement d’une grande avarice que dénoncent ses biographes. Si vous insistez, l’envie me semble redoutable, car elle se rapproche d’un autre fait originel, le meurtre d’Abel par Caïn, et le traitement qu’en a donné Mathieu Terence dénonçant la pandémie actuelle du ressentiment m’a semblé saisissant. Céline Curiol, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Laurent Nunez se sont plus attachés à la banalité du mal tandis que Cécile Ladjali, Linda Lê, Laurence Nobécourt en ont elles aussi traqué les métamorphoses contemporaines les plus extrêmes.

Mais à la fin, tout péché ressort comme un vilain défaut.

Y’aura-t-il une suite, façon Jérôme Bosch, intitulée Les Quatre dernières étapes humaines ? Ou les Sept vertus ?

Jean-François Colosimo : S’agissant de votre première suggestion, on ne refait pas La divine Comédie. Quant à la seconde, j’ai toujours préféré la vérité de Dostoïevski au mensonge de Tolstoï : l’écriture est une affaire d’incendiaires, pas de pompiers.

Pour parodier Claudel, la vertu, il y a des maisons pour ça, y compris d’édition.

« Comment se libérer des habitudes qui rendent l’être humain prisonnier de ses déterminations biologiques, affectives, sociales ? Comment vaincre les pensées, les images, les fantasmes qui l’assaillent, le tourmentent, l’enchaînent ? Comment peut-il s’émanciper de ces pensées qui lui sont autant d’occasions de pécher, mot qui au sens étymologique signifie se rater soi-même ? » Jean-François Colosimo

À ce titre, Paul Valéry considérait que les péchés se “neutralisaient” les uns les autres : les ouvrages obéissent-ils à une démarche similaire ? Ou se complètent-ils ?

Jean-François Colosimo : Chacun peut-être lu par soi et pour soi, car chacun constitue une œuvre originale. Ensemble, pris panoramiquèrent, ils composent à mon sens, je l’ai dit, une sorte d’orchestration symphonique. Ou un « heptatyque », une fresque en sept volets par sept artistes comme aurait pu en produire un atelier de la Renaissance.

C’est en cela que cette collection vaut pour aujourd’hui, mais aussi pour demain, car elle offre aussi une sismographie collective de l’époque.

Sans entrer dans un débat théologique — il faudrait convoquer Saint Thomas d’Aquin — que faites-vous de la séparation entre péchés et vices ?

Jean-François Colosimo : Mais non ! Au contraire, allons à Thomas d’Aquin qui là-dessus, comme sur d’autres sujets, est limpide. Il explique tout d’abord que capital signifie non pas absolu, mais central : ces sept péchés ne sont pas les plus graves, ces derniers figurant dans le décalogue, mais ceux auxquels on revient incessamment. S’ils ont pour pendant les sept vertus, le rapport entre ces instances antagoniques doit cependant être régulé, car il peut comporter des excès et des défauts qui ne font pas eux-mêmes du bien.

Retenons-en que la circulation caractérise les sept péchés, ce qui conduit à la répétition. Laquelle fait mal. Du coup, le péché capital ressort comme cette expérience négative par essence où nous voyons notre liberté être humiliée à cause de notre indécision.

Que nous apprennent ces 7 péchés, repris par des auteurs contemporains ?

Jean-François Colosimo : Qu’il nous faut rendre grâce pour cet exercice d’anamnèse à ces sept écrivains qui ont, au sens propre, incarné cette aventure en s’y plongeant sans se poser autant de questions, somme toute, que vous ne m’en avez posées. Aux lectrices et aux lecteurs de plonger à leur tour, avec crainte ou délice, mais sans retenue dans leurs livres.

Les « 7 livres des 7 péchés capitaux » sont parus aux Editions du Cerf (10 €) : vous pouvez en retrouver un extrait

Laurence Nobécourt — Luxure : « Post Tenebras Lux » (essai)

Linda Lê — Colère : « Toutes les colères du monde » (essai)

Louis-Henri de la Rochefoucauld — Avarice : « Mémoires d’avare » (roman)

Céline Curiol — Paresse : « La posture du pêcheur » (essai)

Cécile Ladjali — Gourmandise : « Chère » (roman)

Mathieu Terence — Envie : « Du ressentiment » (essai)

Laurent Nunez — Orgueil : « Regardez-moi jongler » (récit)

Illustration : Les sept péchés capitaux, Jérôme Bosch

crédit photo : Jean-François Colosimo © Hannah Assouline