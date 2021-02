La langue française en partage : un concours d'éloquence en ligne

Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie (BVLFF) de l’Université de Montréal organise ce concours oratoire en français. Le concours est ouvert aux étudiants et étudiantes de toute discipline inscrits au 1er cycle de l’Université de Montréal (université organisatrice) et de l’Université du Québec à Rimouski (première université partenaire). L’instigatrice de ce concours d’excellence est Monique Cormier, directrice du BVLFF et vice-rectrice associée à la langue française au vice-rectorat à la planification et à la communication stratégiques de l’Université de Montréal.

Le concours d’éloquence « Délie ta langue ! » mise sur les habiletés des concurrents et des concurrentes à utiliser des expressions françaises de pair avec un enjeu social. Ce concours a pour objectifs de leur permettre de développer des compétences en art oratoire et de maîtriser leurs prises de parole en public.

LANGUE: un peu d'air pour la francophonie

Quinze candidats et candidates sélectionnés suivent en ce moment une série de formations sur mesure. Une deuxième ronde de sélection aura lieu à la fin de ces formations afin de déterminer les dix étudiants et étudiantes qui se rendront à la finale. Ces dix candidats et candidates auront la chance d’être suivis par des mentores et mentors, diplômés de l’UdeM ou de l’UQAR, durant le mois qui précède la finale.

Ces finalistes présenteront leur texte oral devant public et jury le lundi 29 mars 2021 à 16 h, en ligne. La finale sera accessible sur inscription. L’information suivra dans un prochain communiqué.

À l’issue de cette finale, trois prix seront décernés par un jury et un prix sera décerné par le public. Pour la finale, le jury sera composé des personnes suivantes :

• Présidence : Marie-France Bazzo, productrice et animatrice

• Clément Duhaime, administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (2006-2015) et délégué général du Québec à Paris (2000-2005).

• Marie-Thérèse Fortin, comédienne.

• Djavan Habel-Thurton, journaliste à Radio-Canada, diplômé en journalisme de l’UdeM et champion du monde de débat francophone en 2017.

• Sarahmée, rappeuse.

Le conseiller linguistique du jury sera Guy Bertrand, premier conseiller linguistique à Radio-Canada.

Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de Montréal tient à remercier ses partenaires de prix 2021 qui remettront un montant en argent aux lauréats et lauréates.

Grand Prix Antidote de l’éloquence, offert par Druide informatique, partenaire émérite du concours : 5000 $

2e prix : 3000$

3e prix offert par TD Assurance : 1000 $

Prix du public offert par l’Acfas : 500 $

Chaque récipiendaire recevra en plus un logiciel Antidote 10 de la part de Druide. L’organisation et la tenue du concours par le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie sont rendues possibles grâce notamment à la contribution financière de l’Office québécois de la langue française dans le cadre de son programme « Le français, au cœur de nos ambitions ! ».

Le tout est à retrouver sur le site internet.

crédit photo : shamosan CC 0