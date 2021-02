Biélorussie : la répression s'abat toujours sur les auteurs et traducteurs

Depuis l'été 2020, une partie de la population biélorusse, notamment les jeunes, manifeste régulièrement pour contester les résultats de l'élection présidentielle, qui a vu Alexandre Loukachenko réélu avec plus de 80 % des suffrages. En retour, le pouvoir répond fermement, et a considérablement renforcé la répression de ces manifestations.

Le centre PEN biélorusse documente cette répression, lorsqu'elle est dirigée plus spécifiquement vers des acteurs culturels, qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations. Et, pour l'année 2020, signale 593 violations manifestes, principalement relevées après le mois d'août 2020, avec 143 d'entre elles sur le seul mois de novembre. Bien entendu, l'organisation précise qu'il ne s'agit là que d'une estimation, à partir des cas dont elle a eu connaissance.

Les personnes privées sont principalement visées par la répression, à 84 %, puis les organisations et communautés (11 %) et enfin le patrimoine culturel (4 %).

Comédiens, musiciens, écrivains et plus généralement les artistes sont concernés par des violations de leur droit culturel, majoritairement. « Parmi les écrivains se trouvent ceux qui ont été interpelés lors des manifestations pacifiques, ceux qui ont lu de la poésie lors de rassemblements et les travailleurs culturels dont le contrat de travail n'a pas été renouvelé par l'administration. Certaines personnes ont été contraintes de démissionner en raison de leur engagement citoyen », souligne le centre PEN.

La répression politique ne se contente pas des coups de matraque : l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences a ainsi licencié des employés ayant manifesté, provoquant le départ de certains collègues, par solidarité.

169 prisonniers politiques

Les droits culturels ne sont plus ceux qui l'objet de plus de violations, depuis les manifestations d'août 2020, mais bien les droits civils et politiques, notamment la liberté d'expression (qui peut aussi être considéré comme un droit culturel), la persécution des opposants politiques, la détention arbitraire, le non-respect du droit à une assistance légale ou encore le droit à un procès juste et équitable.

La plupart de ces violations ont été constatées ou signalées à Minsk, épicentre des manifestations contre le pouvoir en place.

Dans les 2/3 des cas d'emprisonnement, les peines sont lourdes, à partir de 1457 jours de prison, soit 4 ans, tandis que les amendes infligées, elles, démarrent à 22.464 roubles biélorusses (environ 7000 €). Les écrivains sont plus particulièrement concernés par les amendes, avec une moyenne des montants plus importante, qui approche les 3.300 €.

LIBERTE: le combat du peuple biélorusse ne doit pas être oublié

Au 1er janvier 2021, le centre PEN biélorusse relève 169 prisonniers politiques dans le pays, dont l'écrivain et journaliste Paval Sieviaryniets, le poète Ihnat Sidorčyk, l'écrivain Mikola Dziadok ou encore la traductrice Volha Kalackaja, dont la libération est demandée par PEN America et Margaret Atwood, notamment.

Le rapport du centre PEN biélorusse est accessible à cette adresse.

via CEATL