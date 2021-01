Biélorussie : un large éventail de la répression se poursuit

Depuis l’élection présidentielle du 9 août 2020, frauduleusement remportée par Alexandre Loukachenko, les Biélorusses manifestent, avec constance et détermination, pour l’instauration d’un état de droit, et se heurtent à une répression implacable et arbitraire.

Le Pen club biélorusse, présidé par la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievich, documente avec courage et application les incessantes atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales dans le pays. Il montre le large éventail de la répression qui se poursuit : détentions arbitraires et illégales, confiscation d’ordinateurs d’éditeurs et de journalistes, traque de celles et ceux qui arborent le drapeau rouge et blanc devenu le symbole de l’aspiration démocratique nationale…

La Biélorussie est le pays où le poète Ihnat Sidorčyk, sorti de chez lui pour acheter des cigarettes, peut être interpellé dans la rue et emprisonné pour avoir animé une discussion sur les réseaux sociaux.

Dans cette période où le covid-19 occupe tous les esprits, le Pen club français appelle peuples, gouvernements et institutions de l’Europe à ne pas oublier le combat du peuple biélorusse pour la démocratie et les droits humains et à se tenir fermement à ses côtés.

Il félicite les sponsors de la fédération internationale de hockey sur glace qui ont obligé cette fédération à renoncer à tenir en Biélorussie les championnats du monde de leur discipline dans l’actuel climat de répression. Il assure le Pen club biélorusse de sa sympathie fraternelle, et de sa disponibilité pour lui apporter toute forme de soutien qu’il jugera utile.

Sur place, l'effroi

De son côté, le PEN Club de Biélorussie souligne que des éditeurs ont vu leur équipement confisqué et leurs comptes bloqués — Henadz Vinyarski et Andrei Yanushkevich. Dans son rapport public de 2020 sur les violations de droits cultures et des droits de l’Homme, il pointe que la législation existante « laisse place à des actions discriminatoires, opérées au mépris de la diversité culturelle ».

Ce sont 593 cas de violations des droits de l’Homme que l’organisme a recensés en 2020, c’est à partir du mois d’août qu’elles se sont intensifiées.

illustration : thierry ehrmann, CC BY 2.0 - Alexandre Loukachenko