États-Unis : des sénateurs proposent 5 milliards $ pour améliorer les bibliothèques

L'association des bibliothécaires américains (American Library Association, ALA) ne peut que se réjouir de la proposition de loi présentée sous l'intitulé « Build America’s Libraries Act ». Celle-ci propose de débloquer une enveloppe fédérale de 5 milliards $ destinée à moderniser les bibliothèques du pays.

Seraient particulièrement concernés les établissements des zones rurales ou défavorisées, ainsi que les équipements destinés à des personnes handicapées ou empêchées de lire : l'objectif serait de moderniser les bâtiments et d'améliorer les équipements, au vu des besoins et notamment des défaillances révélées par l'épidémie de Covid-19.

« Les bibliothèques américaines ont travaillé bien au-delà de leur cadre habituel pour aider les communautés face au Covid et répondre au fort besoin pour les services qu'elles proposent. Le Build America’s Libraries Act offrirait aux bibliothèques des locaux plus sains et une infrastructure moderne pour faire face aux besoins en matière d'apprentissage et aux défis en matière d'emploi auxquels font face de nombreux Américains », souligne Julius C. Jefferson, président de l'ALA, dans un communiqué.

Le Congrès n'a pas accordé de finances fédérales aux bibliothèques du pays depuis 1997, rappelle l'association, qui insiste également sur le fait que la bibliothèque américaine prend place dans des locaux qui, en moyenne, ont plus de 40 ans.

FINANCES: soutenir les bibliothèques pendant la pandémie

Parmi les principales cibles de ce projet de loi, en matière de financement, les bâtiments eux-mêmes donc, qui seraient mieux équipés pour faire face à la pandémie ou à d'autres catastrophes naturelles, mais aussi le service d'accès à internet, l'accessibilité des bâtiments ou encore la mise en conformité sanitaire de ces derniers.

L'Institute of Museum and Library Services (IMLS), que l'administration Trump a cherché à plusieurs reprises à supprimer, serait chargée de distribuer les dotations fédérales selon les projets de modernisation présentés.

La proposition avait déjà été avancée en décembre 2020 par Jack Reed, déjà, au cours de la précédente session du Congrès, qui s'est terminée le 3 janvier 2021.

Photographie : John Brighenti, CC BY 2.0