L’historien Alessandro Barbero déplore l’état des bibliothèques en Italie

« La situation des bibliothèques italiennes est comateuse ; et l’impression de tous ceux qui auraient besoin d’elles pour faire leur travail est que les ministres du Patrimoine culturel et des Universités ne s’en soucient pas du tout. » Voici la dure dénonciation de l’historien et écrivain Alessandro Barbero, en librairie avec son essai Dante, publié pour Laterza, qui se trouve parmi les meilleures ventes italiennes.

Ce professeur d’histoire est devenu depuis quelque temps un visage familier pour un public plus large, grâce en particulier à ses podcasts et à ses conférences dans lesquelles il fait preuve d’un art de la narration orale exceptionnelle.

Il vient de publier dans le quotidien italien La Stampa un article qui dénonce la situation des bibliothèques italiennes, dont nous avons souvent loué la résilience et la capacité à proposer des nouvelles solutions, comme la livraison des livres à domicile. Cependant pour les étudiants et les professionnels du livre ces mesures ne semblent pas suffisantes, comme le rappelle Alessandro Barbero. Les bibliothèques représentent en effet la possibilité d’accès direct aux sources et aux documents, et, malheureusement, cette condition n’est pas toujours remplie.

“Des restrictions cérébrales incompréhensibles”

« Des millions de personnes, y compris les enfants et les petits-enfants de beaucoup de ceux qui lisent cet article, ne peuvent pas travailler normalement, non pas à cause de restrictions douloureuses, mais nécessaires, mais à cause de restrictions cérébrales incompréhensibles, qui semblent être dues à la panique et au refus d’assumer une quelconque responsabilité » précise l’historien.

En effet, la seule fonction qui est garantie par les bibliothèques est celle du prêt : « De nombreuses bibliothèques ne sont ouvertes que pour le prêt. Vous écrivez pour demander un livre, et vous recevez un rendez-vous pour le récupérer. Je crains que de nombreux directeurs de bibliothèque ne pensent que de cette façon, après tout, la bibliothèque remplit ses fonctions ; et ce n’est pas le cas. »

Pour décrire l’état actuel des bibliothèques, qu’il déplore, il utilise une comparaison efficace : « La bibliothèque qui prête un livre sur rendez-vous est comme un malade maintenu en vie par de l’oxygène et des perfusions : techniquement, il n’est pas mort, mais ce n’est pas la vraie vie. » Il est d’ailleurs devenu de plus en plus compliqué d’organiser des événements dans les bibliothèques, même si beaucoup d’entre elles sont actives en ligne, et de faire de ces dernières des pôles actifs de culture et de sociabilité.

Des bibliothèques pas toujours accessibles

Pour donner un aperçu des restrictions qu’il considère comme cérébrales et excessives, Barbero donne l’exemple des bibliothèques universitaires et spécialisées qui ne sont plus ouvertes à tous comme auparavant : « Et puis il y a les bibliothèques où l’on ne peut entrer que si l’on appartient aux élus. De nombreuses bibliothèques universitaires italiennes ont décidé que leurs services, tant que dure l’urgence, sont réservés à leurs professeurs et à leurs étudiants. »

Et il ajoute un exemple très concret : « Le résultat est qu’une de mes étudiantes en doctorat, qui a obtenu son diplôme à Bologne et qui vit à Bologne, ne peut pas travailler dans les bibliothèques de l’université de Bologne, car son doctorat est à l’université du Piémont oriental. »

Désormais les bibliothèques ne sont quasiment plus accessibles directement en Italie (il est impossible d’accéder aux livres, de monter les étages, de flâner dans les rayons…).

Pour renverser ou du moins améliorer cette situation l’historien souhaite des nouvelles décisions : « Je serai très heureux d’être contredit par les ministres du Patrimoine culturel et de l’Université, non pas avec des mots, qui ne coûtent rien, mais avec des mesures concrètes pour que, en cette période d’épidémie, les bibliothèques italiennes mettent en œuvre des mesures cohérentes, motivées, pour lutter contre la pandémie, en évitant des mesures aveugles et non motivées qui frappent à mort un autre secteur, vaste, stratégique et vital, de la société et de l’économie italiennes. »

Crédit photo : domaine public