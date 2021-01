Publier Mein Kampf, pour mettre en garde les générations futures

En 2016, était publiée en Allemagne une édition critique, pour la première fois. Celle que le professeur polonais proposera compte 1000 pages, et sera complétée, pour ne pas dire encadrée, par plus de 2000 notes additionnelles. En outre, une longue introduction détaille le projet éditorial autant que les réserves autour du texte.

L’éditeur Katarzyna Rabiega, qui travaille pour la maison Bellona, le rappelle : cet ouvrage fut la source de nombreux maux dans le monde. « Ce manifeste politique a conduit à la chute de l’Allemagne et à l’extermination de millions de personnes : nous sommes parfaitement conscients que l’ouvrage est controversé. »

Une prudence toute scientifique

Cependant, entré dans le domaine public, il est préférable de le faire paraître en tant que source historique avec l’ensemble des informations scientifiques, issues de la recherche universitaire, plutôt que d’imaginer pouvoir le faire disparaître.

En Pologne, la législation contre la propagation d’œuvres à contenu fasciste ne pourra pas freiner sa parution : doté de commentaires universitaires, ce livre s’intègre parfaitement dans la démarche que la législation définissait. Ne pas interdire de tels textes, et soustraire l’activité universitaire d’une responsabilité pénale.

En outre, l’éditeur commercialisera le livre pour 150 zlotys — 33 € — un tarif élevé pour le public, assure-t-il. Et surtout, aucune publicité — les articles dans la presse mis à part ? — ne sera effectuée.

L’ouvrage compte deux parties distinctes : la première s’articule autour de la biographie d’Hitler, présentée avec les informations les plus récentes disponibles. La seconde contient le texte à proprement parler, qui érigeait les fondements de l’idéologie nationale-socialiste. On considère que du vivant du dictateur nazi, ce sont 12 millions d’exemplaires qui furent écoulés, tant en Allemagne qu’à l’étranger. Source de propagande massive pour alimenter la folie du Troisième Reich, il fait régulièrement l’objet de vives polémiques dès qu’une nouvelle édition est envisagée.

Pourtant, le professeur Eugeniusz Król estime que cette parution poursuit un objectif légitime : « Traiter Mein Kampf comme un livre tabou alimente un faux mythe autour du livre. Je pense que la parution du livre d’Hitler annoté, avec une introduction complète et une bibliographie s’avère non seulement utile, mais aussi nécessaire. Je souhaite que cette édition serve d’avertissement pour l’avenir. » (via The First)

D’autant que, pour quiconque le souhaite, dénicher une édition en PDF ne nécessite qu’un peu de recherches sur la toile.

Rendre hommage aux victimes

Le tirage initial de 4000 exemplaires, pour l’édition allemande de 2016, avait été immédiatement écoulé, avec plusieurs réimpressions au cours de ces quatre dernières années. Et les lecteurs ne furent pas particulièrement rebutés par le tarif de 59 € qu’en demandait l’éditeur.

Le traducteur ajoute, auprès de l’AFP, que les critiques s’opposant à la parution du livre pointent l’offense portée aux victimes du nazisme. « À mon avis, c’est le contraire. » Et de désigner son livre comme « une source historique s’ancrant dans un contexte plus large ».

Zbigniew Czerwinski, directeur de la maison Bellona, insiste : « Ce qui est advenu en Allemagne en 1939 peut arriver aujourd’hui, demain, après-demain dans de nombreux endroits du monde. Les signaux sont faciles à décrypter. » Et même le grand rabbin polonais, Michael Schudrich, semble souscrire à la démarche de la maison. Une édition universitaire apporte quelque chose d’important à même « d’aider les gens à comprendre d’une manière bien plus complète et profonde les dangers du nazisme, du mensonge et du totalitarisme ».

Pour lui, il importe que les chercheurs y accèdent « parce que les mots comptent. Et ce qu’a dit Hitler avant d’arriver au pouvoir fut exactement ce qu’il mit en œuvre ».

