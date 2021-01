Un traducteur de mangas fournissait des vidéos pédopornographiques aux détenus

Personne n’imaginait que l’insulte resterait sans riposte. Accusé de par ses actions et propositions d’être un promoteur de la mafia, Roberto Saviano répond. Et bien entendu, face à lui, on retrouve la Lega Nord, parti politique nationaliste, autant que populiste. Dans une interview, l’écrivain et journaliste corrige le tir et n’y va pas de main morte…