Julia Pavlowitch nommée directrice des éditions Phébus

Géographe-urbaniste et conseillère politique dans une autre vie professionnelle, Julia Pavlowitch a fait le choix de l'édition en 2013 avec Les Arènes-L'Iconoclaste, où elle a notamment porté les livres d'Adeline Dieudonné, Cécile Coulon, Timothée de Fombelle et Marie-Aude Murail.

« Rejoindre Phébus et Libella, c'est faire le choix de l'indépendance éditoriale, de la qualité littéraire et d’un groupe où la liberté de création n’est pas un vain mot », assure-t-elle dans un communiqué du groupe Libella.

Maison fondée en 1976, Phébus publie chaque année une vingtaine de titres de grand format et une trentaine en poche, sous la marque Libretto. Son catalogue, qui accueille les plus grands auteurs (d’Anne Tyler à Sylvain Tesson, de Julie Otsuka à Jack London), compte près de 1 500 titres et regroupe littérature, récit de voyage, nature-writing et non-fiction.

« Vera Michalski, notre présidente, et moi-même avons souhaité redonner à Phébus une direction digne de cette maison libre et prestigieuse, une ligne éditoriale en cohérence avec son histoire et une véritable autonomie de fonctionnement », déclare Guillaume Dervieux, Vice-Président du Groupe Libella. « Julia Pavlowitch est une éditrice de grand talent qui saura faire de Phébus, et de sa collection de poche Libretto, un pôle de création littéraire visible et marquant pour les auteurs et les lecteurs d'aujourd'hui. »