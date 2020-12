Initiales : En quoi y a-t-il urgence à faire de la place, aujourd’hui, à plus de poésie ?

Cécile Coulon : Je crois qu’il s’agit plus de distribution et de diffusion que de « place » : il y a énormément de maisons, et de bonnes maisons d’édition de poésie. Mais le mot fait encore peur. Il faut lui faire de la place dans la langue, dans le langage courant, ne pas que ce soit un gros mot. Et lire des textes en vers comme on lit un roman, un essai, une lettre. Il y a urgence à ce que le langage — et pas le langage médiatique — soit au cœur des femmes et des hommes.

À quoi carbure la poésie d’aujourd’hui ? Quels sont les flux qui l’animent ?

Elle carbure à ce qui fait sens, ce qui violente, réveille et secoue. À l’urgence de dire, de montrer aussi, de mettre des mots très simples sur des émotions qu’on croit être seul à ressentir, à endurer, alors que c’est pareil pour toutes et tous. Elle carbure à ce qui rassemble dans ce qu’on croit indicible. La plus belle phrase entendue après lecture d’un poème, c’est tout de même « Comment cette personne peut-elle si bien décrire ce que je ressens en si peu de mots ? » et cela, c’est notre envie. Entendre cette phrase et la faire entendre !

Où la collection L’Iconopop est-elle allée dénicher ces paroles émancipées ?

Sur les réseaux sociaux, dans les salles de concert et de spectacle, dans les studios d’enregistrement. Là où le langage sort du support « livre » et s’ébroue, en musique, en slam, en « posts », en messages.

Quelles sont les premières voix invitées dans le workshop de L’Iconopop ?

Mathias Malzieu et Daria Nelson sont chanteur et plasticienne, poète et photographe. Lisette Lombé est slameuse, poète, performeuse. Suzanne Rault-Balet est comédienne, photographe, poète. Chacune de ces voix est différente : toutes se retrouvent dans la langue qu’elles secouent, dans le rythme fracassant.

Lisette Lombé © Ed Alcock

Lisette Lombé : Brûler, brûler, brûler - (par Ariane Herman, librairie Tulitu Bruxelles) Lisette Lombé est une artiste afroféministe belgo-congolaise. Grâce à ses expériences d’enseignante, de mère, de militante, de slameuse, elle nous ore un univers poétique polymorphe : textes, collages, performances, animations d’ateliers d’écriture... Lisette est l’autrice de deux livres mêlant collages et poésie : Black Words (L’Arbre à paroles, coll. IF) et La Magie du burn-out (Image publique). Elle a également coordonné le recueil du collectif L-SLAM avec le texte ô combien évocateur On ne s’excuse de rien ! (maelstrÖm reEvolution). Son premier roman, Venus poetica (L’Arbre à paroles, coll. IF), paru en mars dernier, nous parle de la question du corps, du genre, de la sexualité, avec ce rythme poétique qui lui est si particulier. Si vous avez l’occasion d’aller écouter Lisette, n’hésitez pas, vous allez rencontrer une femme solaire que vous n’oublierez jamais ! Lise"e Lombé fait partie de celles et ceux qui ouvrent la voie pour L’Iconopop avec son nouveau recueil de textes courts et de collages intitulé Brûler, brûler, brûler.

C’est sans doute une gageure éditoriale que de réussir à transmettre cette vibration venue de la scène. Comment coucher sur papier ces paroles abrasives ?

J’aime beaucoup l’idée « d’électriser » le livre ! Ce passage d’un support, d’un lieu à un autre est délicat et excitant ! Évidemment, cela passe en premier lieu par la voix des auteurs et autrices, par la forme qu’ils et elles choisissent. Nous sommes là pour densifier, muscler, lancer la machine. Mais l’essence, c’est eux. Nous sommes l’allumette, en quelque sorte... C’est une aventure. Nous n’en sommes qu’au début, et nous avons une énergie folle pour avancer.

crédit © Iconopop

Alexandre Bord, coéditeur de L’Iconopop : Si je dis « poésie », tout le monde part en courant. Mais restez un peu, tout va bien se passer ! J’ai trente-quatre ans, je lis de la poésie pour mon plaisir depuis l’année de mes seize ans, et je ne crois pas être un marginal ou un hurluberlu. Comme les romans, la bande dessinée, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, ça fait partie de mon quotidien.

Il y a celle qui me déçoit, que je trouve nulle, celle qui m’agace, me révolte, m’enchante, me fait rêver, me fait rire. Lorsque je suis devenu libraire, il y a dix ans, je savais très bien que vendre de la poésie ne serait pas une mince affaire. Toujours, j’ai entendu autour de moi des phrases comme : « La poésie, je n’y comprends rien », « La poésie, ce n’est pas pour moi », « L’école m’a dégoûté de la poésie », « Je ne sais pas quoi lire en poésie », etc. Alors je n’ai rien lâché.

Parler de la vie, d’amour, de féminité, de combats, sous formes brèves, fulgurantes, libres

Et pendant dix ans, j’ai convaincu des lecteurs de s’en offrir. Curieux, avides de textes qui leur parlent d’eux, de leur époque, de leurs sentiments, leurs désirs : j’ai su leur transmettre ma passion. J’en ai tiré cette conclusion : le mot fait peur, pas les textes. L’Iconopop, créée avec Cécile Coulon pour les éditions de l’Iconoclaste, est née de cette expérience et de ces convictions. On peut parler de la vie quotidienne, d’amour, de féminité, de combats, sous formes brèves, fulgurantes, libres.

Cécile Coulon et moi sommes farouchement convaincus que ces écritures libres peuvent s’adresser au plus grand nombre, qu’elles peuvent refléter les préoccupations actuelles, être populaires et, comme l’écrit James Noël, « améliorer la vie ».