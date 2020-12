Les Ensablés – Les origines de la Renaissance d'Émile Gebhart (1839-1908)

C’est donc dans cette courte citation que le mot de renaissance fait son entrée, avec une minuscule, dans la littérature. Vingt-cinq ans plus tard, Michelet intitule La Renaissance -avec une majuscule- le septième volume de son Histoire de France, dans lequel l’historien voit devant Charles VIII descendu en Italie, une colonne de feu qu’on appela Renaissance. Un évènement immense s’était accompli. Le monde était changé.

Quelques années encore et le terme trouve sa consécration en 1860 en faisant le titre du classique de Burckhardt : La civilisation de la Renaissance. Burckhardt et Michelet, ces deux figures immenses, peuvent bien partager sur ce terrain le droit du premier occupant, mais juste après eux, et ce ne n’est pas rien de venir après ces deux géants, après eux vient Emile Gebhart dont je vous propose de faire la connaissance.

Par Antoine Cardinale



En passant par la Lorraine

Emile Gebhart naquit en 1839 à Nancy, ville paisible, dans ce monde de la bourgeoisie de province dont Balzac a tout dit. L’économie, le sens de la famille, le rang social vécu comme un treizième commandement, un patriotisme plus vif qu’ailleurs : c’est la physionomie morale de ce monde-là. Le général Drouot est de la famille. Il est le héros de Fleurus, de Somosierra, de Wagram et de la Moskowa, un de ces hommes qui survivant à l’Empire, semblaient sortir d’une légende, de ces hommes qui tout chenus et tout caducs qu’ils fussent, faisaient passer dans le cœur des images de bravoure et des tentations d’aventure : il semblait aux passants, en croisant cet homme dans les rues mélancoliques et froides de la capitale du bon roi Stanislas, que se faisaient entendre les hourras d’une charge et les buccins des triomphes. Auprès de ce vieil oncle, le jeune Emile respira le parfum de la Révolution, du Consulat et de l’Empire : il en faut moins pour prendre goût à l’Histoire.

Son père est un commerçant important et président du Tribunal de commerce ; il fait donc son droit à Paris tout en poursuivant des études de lettres. Reçu à l’Ecole française d’Athènes en 1861, son mémoire est distingué pour son style, mais cependant étrillé pour le peu de fond de ses travaux historiques. Ses hypothèses sur l’emplacement de l’Olympe véritable sont jugées très aventureuses. Il voit en artiste plutôt qu’en historien et on lui recommande davantage de rigueur ainsi qu’une meilleure maîtrise de ses sources. Il n’est donc pas le premier de la classe et la poésie lui est certainement plus chère que l’érudition. Sa tête est plutôt aux voyages et à l’aventure. Il fit partie de la dernière génération de poètes et de savants à avoir vu de Rome les ruines abandonnées, la glycine disjoindre les marbres glorieux et les grives nichant au forum de Trajan. Et le Tibre, l’antique dieu Tibre couché dans son lit de vase et de roseaux, il le connut aussi, avant que le progrès ne lui fasse un corset de béton. Au terme de ce Grand Tour, en quittant la Grèce, une de ces lettres porte cette sobre et magnifique notation : Je pars demain matin. Funérailles de ma jeunesse. Il a vingt-six ans.

Il revient à Nancy, s’inscrit au barreau de sa ville mais prend à plein temps un poste de professeur de littérature. Examinateur redoutable, craint de ses élèves, il a la charge de faire passer le baccalauréat en 1870, l’année terrible. Dans la ville de Nancy on peut entendre le roulement de la canonnade prussienne, tandis qu’en flots désolés les réfugiés entrent dans la ville. Les adolescents qui sont venus de Metz, de Thionville ou de Sarrebourg pour passer l’examen ignorent même s’ils pourront rentrer chez eux le lendemain. Le professeur Gebhart dicte le sujet de la composition, donne les consignes et les avertissements nécessaires et, superbe, sans rien concéder au grave cérémonial qui entourait en ce temps une épreuve du baccalauréat, leur annonce qu’ils seront tous, à cette heure grave de la patrie blessé, reçus d’office. Ceux qui ont vu ces choses ne les oublieront jamais écrivit de cet épisode un grand contemporain.

Il collabore aux revues parisiennes, publie beaucoup. Emile Gebhart n’est encore que professeur de littérature étrangère à Nancy et seul le titre d’ancien membre de l’Ecole française d’Athènes vient donner un peu de lustre à ses publications. Le désir de Paris le travaille, ce désir qui habite la province, qui fait le fond de son caractère et qui justifie bien des destins, les ambitions les plus hautes comme les convoitises les moins avouables.

Dans le journal de Léon Gambetta, il signe ses articles du pseudonyme d’Atticus, du nom de ce Titus Pomponius, ami de Cicéron, dont une large correspondance nous est restée, et qui à son nom ajouta celui d’Athénien, soit qu’il revendiquât son appartenance à la sagesse grecque et qu’il désirât se tenir, au nom de la philosophie, à distance des troubles civils de l’Urbs, soit que la pureté de son élocution lui en eût mérité le nom. Cette collaboration aux journaux parisiens lui assura des amitiés politiques bien choisies qui lui furent utiles pour se frayer un chemin. La qualité de sa réflexion, la sûreté de ses intuitions historiques feront le reste. Sa bibliographie compte plus de vingt ouvrages. Il sera reçu en 1904 à l’Académie française.

Mme Passini a rendu un hommage appuyé[1] à la curiosité du savant et l’a remis dans une position centrale, en tant qu’historien de la culture, aux côtés des Burckhardt, Renan, Michelet ou Thode. Ajoutons que sa réflexion sur la Renaissance rencontre souvent celle d’Eugène Müntz, et ses recherches sur Pétrarque celles de Pierre de Nolhac, que nos lecteurs connaissent maintenant assez bien.

C’est en 1879 qu’il publie les Origines de la Renaissance, qui va nous occuper maintenant. Cet ouvrage va définitivement fonder sa réputation et l’année suivante on créera pour lui, à la Sorbonne, la chaire de littérature méridionale.

La courte introduction de l’ouvrage va droit au but : Les origines de la Renaissance sont donc très lointaines et précèdent de beaucoup l’éducation savante que les lettrés du XVème siècle répandirent autour d’eux. J’entreprends dans ce livre, de déterminer les raisons historiques, religieuses, intellectuelles, morales, qui peuvent expliquer un réveil si précoce de la civilisation.

"Eureuse" et désirable renaissance !

Du terme renaissance, le sujet le plus passionnément débattu de l’historiographie moderne[2], Balzac en réalité n’en aurait la primeur qu’en tant qu’il désigne une période. Car ce mot de renaissance figure fréquemment chez Stendhal, par exemple, mais il est alors toujours complémenté : renaissance des arts, renaissance de la peinture. Il désigne donc davantage une manière, par opposition aux primitifs en peinture et à l’art gothique en architecture, plutôt qu’une tentative de périodisation. De la même manière si l’on veut, que les néo-classiques désignaient le rococo comme la décadence des arts.

Remontons aux origines : le terme de rinascita se trouve à plusieurs reprises chez Vasari : j’ai rapporté les vies de tous ceux qui ont ressuscité les arts figure dans la préface de 1550[3] et le mot même, comme lorsqu’il observe dans les arts il progresso della sua rinascita, les progrès de leur renaissance ou bien lorsqu’il évoque la restauration des arts et pour mieux dire leur renaissance. Le succès du terme est tel, il circule si vite en Europe qu’on le retrouve sous la plume de l’humaniste Pierre Bellon dès 1553 dans l’orthographe audacieuse du temps : eureuse et désirable renaissance.

Nous sommes donc face à une périodisation parfaitement identifiée par les contemporains eux-mêmes, et revendiquée par eux. Si les croisés qui poussaient leurs piétons sous les murs de Jérusalem ne s’encourageaient probablement pas en criant « En avant, chevaliers du Moyen-Age ! », il ne fait pas de doute en revanche qu’on porta, dans maints cercles humanistes vers 1450, des vœux pour la renaissance des arts, tant l’idée de vivre et de créer une époque nouvelle faisait peu de doute. Cette croyance leur était si familière, il s’y reconnaissait tellement qu’on peut dire qu’elle faisait le fond de leur doctrine au point qu’ils baptisèrent rapidement les nouveaux canons de l’art la bonne manière, la buona maniera moderna.

Vint ensuite le lent effacement du mot jusqu’à ce retour de fortune, dans les premières années du XIXème siècle où se constitua l’histoire de l’art en tant que science humaine.

Il serait donc légitime de réserver cette périodisation à ce moment de prise de conscience de la part des artistes et des philosophes qu’ils écrivaient une page nouvelle de la civilisation. Et si on souhaitait l’élargir la période, il faudrait s’en remettre de confiance à Vasari.

Ce dernier pousse en effet la précision jusqu’à diviser cette rinascita en trois âges qui recoupent trois générations : il nomme bien sûr Giotto pour le premier eta, Brunelleschi dans l’architecture pour le second âge, tandis que la dernière période s’ouvre avec Léonard et se termine par Michel-Ange. Il pousse même la théorisation jusqu’à nous indiquer très explicitement à quel rythme marchait la nouvelle manière : d’abord l’architecture, inspirée par la redécouverte des règles classiques, ensuite la peinture guidée par une soif de revenir à la nature, et enfin la sculpture sous ces deux influences conjuguées.

Disons-le, Emile Gebhart qui n’ignorait pas ces sources, adopte un point de vue assez différent.

Le rêve dans le royaume

La Renaissance des arts et des Lettres devait revenir à la France comme de bonne prise ainsi que l’on disait dans ce XIIème siècle. Cela ne fut pas et il faut expliquer ce rendez-vous manqué : c’est ce qu’examine Gebhart en premier lieu. Car ce siècle-là, et le suivant furent les deux grands siècles de la France. Elle a la primauté en Occident par sa puissance politique, par la supériorité intellectuelle de ses universités et par sa production artistique.

Le royaume, il est vrai, est alors nettement divisé entre le sud et le nord. Dans les pays de langue d’oc, le souvenir de la grandeur de Rome est encore vivace. C’est le mot d’Emile Mâle : On doit se représenter pendant tout le Moyen-Age une France aux trois quarts romaine. L’université de Montpellier échange avec les cultures juive et musulmane ; le commerce est prospère et la bourgeoise veille aux libertés communales auxquelles une aristocratie plus éclairée qu’ailleurs ne s’oppose pas. La poésie est si savante, si avancée, embrassant tous les genres, qu’elle est réputée être la première en Europe.

Le nord du royaume –l’Ile de France, la Picardie et la Champagne- se couvre de cathédrales dès 1150. Elles sont le manifeste d’un l’art nouveau, dans lequel s’engagent toutes les forces d’un pays jeune. A la suite de l’architecture vient la sculpture à Chartres et à Amiens qui renouvelle l’art plastique ; à leur suite l’enluminure et la miniature des maîtres imagyers. L’autorité du roi et de la féodalité est dans ce nord, il est vrai, plus sensible ; celle de l’Université de Paris n’a pas de rivale en Occident.

Par ces différences entre nord et sud, il semblait que le royaume doublait ses chances de porter le renouveau : la Renaissance devait lui appartenir. Las ! Au sud, dans les trente premières années du XIIIème siècle, la croisade de l’Albigeois sous Philippe-Auguste et Louis VIII vont détruire les libertés politiques. En 1229, par le fer et le feu, la liberté de penser et de croire est mise à raison.

Au nord, le roi de France va abattre son gant de fer sur le clergé, sur les grands féodaux et sur les libertés communales et Philippe le Bel, dès 1285, finira par lâcher sur eux ses légistes, ses gens d’armes et des juges à sa main : le niveau qui passe sur la France abaissera tout, l’art comme la philosophie.

Viennent le temps de la guerre franco-anglaise et les désordres civils : au milieu du XIVème siècle, le rêve d’une « renaissance française » aura passé. Les conséquences s’en feront sentir longtemps, particulièrement dans les humanités. En 1395, les vieilles chroniques nous disent que l’ambassadeur de l’empereur byzantin Manuel Paléologue, arrivant en France, ne put se faire entendre de personne. Le premier livre en grec ne fut imprimé en France qu’en 1507 alors qu’Alde Manuce, à Venise, avait depuis longtemps déjà donné Aristophane, Aristote et Platon. Dans le royaume de France, au début du règne de François 1er, personne ne possédait même les premiers éléments de la langue, et ne pouvait lire un livre grec.

Ces vieux murs…

Le foyer des arts et des lettres qui s’était éteint à la fin de l’Empire romain, que Charlemagne avait tenté de rallumer, que la France des cathédrales avait pensé rendre au monde, c’est à l’Italie qu’il va appartenir d’en devenir le génial gardien.

Emile Gebhart va dénombrer les facteurs essentiels. D’abord le climat intellectuel : la scolastique médiévale ne parvint jamais à faire disparaître en Italie cette philosophie d’instinct pratique, et le goût des méthodes expérimentales. Ce penchant vers le concret, cette reconnaissance de la sphère rationnelle, ce matérialisme se traduit d’ailleurs par la prépondérance du Droit romain. A Paris la philosophie, à Bologne la jurisprudence. Ajoutons un naturalisme qui naquit avec la rencontre des formes antiques, affleurant partout dans cette terre d’Italie. Ce naturalisme s’imposa rapidement aux artistes, et dès 1310 chez Nicola Pisano[4], anticipant de deux siècles sur cette préoccupation qu’exprima Léonard que le tableau ou la statue ressemblât de plus près à la chose à imiter.

La religion ensuite, qui a toujours présenté en Italie un caractère bien différent qu’ailleurs. L’Italien voit dans le catholicisme une création italienne qui lui donne le pas sur les autres nations dans lesquels après mille ans d’histoire, il voit encore des barbares : après tout le pontife a pris le rayonnement des Césars, à commencer par leur capitale. De cette proximité physique, l’Italien n’est pas étonné des faiblesses toutes humaines du haut clergé, il les regarde avec une tolérance amusée. La foi chrétienne ne lui est pas trop lourde, il en a rejeté le poids de superstitions et de terreur. Il s’en accommode si bien que le pays ne connaîtra pas d’hérésies majeures – même si la prédication de saint François manqua, c’est vrai, en devenir une- facteur que Gebhart identifie comme un retardant à l’éclosion des arts.

La Renaissance réalisa en effet, selon le mot des Goncourt., cette vie en famille du catholicisme et du paganisme.

Car le dernier facteur, et il est essentiel, c’est la permanence, la vigueur de ce que Gebhart nomme la tradition classique. Rome et l’orgueil de ses monuments, vieux murs, que le monde admire et respecte comme le dit Pétrarque. Le culte de Virgile eut une part immense dans cette tradition. En lui, les lettrés admiraient le docteur en sagesse, les hommes de cour celui qui avait chanté l’empire prenant le monde sous sa coupe, les chrétiens celui qui avait annoncé, disait-on, l’ère de la Grâce. Mais venait aussi le souvenir de Rome, berceau de la République, qui enflamme encore Cola di Rienzo et Crescentius. Mille témoignages des traditions et des contes montrent que ce sentiment d’appartenance est un sentiment populaire.

La passion de tout un peuple

Car il faut le redire, cette passion classique ne fut pas simplement une quête d’esprits éclairés, et si elle conçut les résultats plus heureux, c’est qu’ayant pénétré les coutumes, la vie civile, la conscience religieuse, elle pouvait accueillir sans effort la révélation des humanistes et même y voir l’accomplissement de sa personnalité propre et l’expression de son génie. Cette passion naquit au milieu du XIIIème siècle, et on peut en donner les dates.

Cet enthousiasme pour les lettres antiques, il est chez Brunetto Latini, si classique qu’il parut tout naturel qu’on le mît au nombre des grands orateurs de l’Antiquité. Il fut le maître de Dante et disparaît en 1294.

Boccace naît en 1313 : sa liberté est si peu croyable que lorsqu’on se risque à mettre des images sur certains de ces contes, ni le scandale ni la censure ne sont loin. En témoigne l’histoire de ce jardinier aussi malin que vigoureux qui se fait embaucher dans un couvent, séduit les nonnes qui se rendent par petits groupes dans son cabanon, et dont il va détromper l’innocence, tant et plus que l’abbesse, en devient furieuse, non que la règle et les dernières convenances fussent bafouées, mais ne pas profiter de la chose selon son rang ; à l’heureux jeune homme elle réserve pour ses heures et à sa commodité une chambre près de la sienne… Ce conteur licencieux ? c’est l’humaniste le plus acharné de son temps, si passionné qu’il fit recopier à frais ruineux l’unique exemplaire du De architectura de Vitruve.

Et Pétrarque, mort en 1374, le véritable homme de la Renaissance, le grand précurseur, celui que Michelet nomme l’Alpha de la Renaissance. En lui le goût de la nature, inspiré d’Horace ; en lui l’amitié dont il parle comme le faisait Cicéron ; en lui l’amour de la patrie, qu’il ne sépare pas des grands rêves d’une Antiquité ressuscitée ; en lui la passion des lettres anciennes au point que, souhaitant dans son vieil âge apprendre le grec et n’y parvenant pas, dans son dernier asile d’Arqua, au cœur des monts Euganéens, où vous vous rendrez, la prochaine fois que vous irez à Venise ou à Padoue, il écrit à son ami : Ton Homère gît muet à côté de moi ; mais cependant je jouis de sa vue et souvent je l’embrasse.

Il nous semble l’entendre prophétiser de très loin et cependant il est le premier homme moderne.

On le voit, pour Emile Gebhart la renaissance est un phénomène qu’il faut sans hésiter « recaler « entre 1250 et 1550 et situer dans un « temps long ». Il oppose avec beaucoup de perspicacité la lente maturation de la renaissance italienne, se frayant un chemin avec peine, non exempte de retours en arrière et de « prises de bénéfice », avec la Renaissance française, tardive mais fulgurante, qui n’aura qu’à s’engouffrer dans la brèche.

Manque à cet ouvrage essentiel une observation approfondie de l’évolution des formes : il ne faut pas attendre de Gebhart –mais le reproche s’applique aussi à Burkhart et à Michelet - la finesse du connaisseur et l’érudition du savant. Le nom des artistes, la méditation de leurs œuvres apparaissent moins que les noms des philosophes. Il aura essentiellement essayé d’identifier, en historien, les formes diffuses de la sensibilité dans un processus de transformation lente et profonde.

Dans le même esprit, Emile Gebhart s’essaya au roman et à la nouvelle, et le succès de ses ouvrages fit beaucoup pour sa carrière. Cette incursion dans la littérature mérite qu’on s’y attarde un instant car en France, on le sait, l’Histoire sort de la littérature et l’historien était un écrivain autant qu’un savant.

Dans ce genre historique se mesurèrent les grands écrivains du siècle. Leurs lecteurs, familiers de l’histoire et des lettres voyaient dans cette sorte d’ouvrages une récréation, et les éléments simplifiés d’une philosophie de l’histoire.

Les romans et les nouvelles d’Emile Gebhart sont-ils de médiocre invention ou bien valent-ils qu’on s’y intéresse sérieusement ? Il est permis de les apprécier[5], et on y retrouve en tout cas l’historien soucieux, à travers une narration libre, de restituer la physionomie morale de ces temps lointains.

Amis et Amile

Emile Gebhart se reconnaissait dans l’équilibre auquel parvint, à un certain point, l’humanisme de la Renaissance : le respect des traditions et la curiosité pour la science, la dévotion totale pour la Beauté et l’enquête historique minutieuse, le sérieux de la bourgeoisie et un épicurisme tranquille. Il fut de gauche, mais vigilant défenseur des humanités ; savant mais regardant les vieilles légendes et les contes populaires comme des documents bien intéressants ; partageant le patriotisme sourcilleux des Lorrains mais s’étant fait une place au foyer latin ; il préférait un préjugé, pourvu qu’il fût vénérable, à une hypothèse, tant que celle-ci n’était pas transformée en vérité scientifique ; enfin, s’il fut esprit fort à vingt ans, le libre penseur demanda à être enterré catholiquement.

Il aima les vieilles légendes : celle où saint Nicolas descend dans une caverne de brigands pour jouer aux dés la rançon d’un imprudent voyageur ; ces contes de l’an mil, lorsque les nations farouches pensèrent voir le Jour du Jugement ; ce fabliau, d’une conception charmante, dans lequel l’Enfant Dieu dans sa crèche dort, tandis que les rois de la Terre mettent à ses pieds les trésors du monde et qui ouvrira ses bras seulement au malheureux qui pleure devant lui d’arriver les mains vides. Dans ce trésor des contes et des légendes du moyen-âge on peut, comme Emile Gebhart, puiser à pleines mains.

On permettra que je ramasse dans ce coffre fabuleux la légende d’Amis et Amile. Sans y regarder de trop près, la Rome catholique inscrivit longtemps à son martyrologue ces deux saints, qui n’existèrent jamais. L’âge moderne, qui n’a pas de tendresse pour les vieilles légendes, les en effaçât impitoyablement.

Amis et Amile étaient deux amis, et leur profonde ressemblance physique constitue le ressort permanent de ce petit roman. Ils sont dévoués l’un à l’autre, liés par une merveilleuse amitié que Castor et Pollux n’eussent pas désavouée, et à laquelle ils sacrifient tout. Tournois et fêtes, pestes et batailles, prisons profondes et évasions fantastiques, preuses et belles enchanteresses, les forêts et les landes : c’est le rameau chrétien enté sur le vieux chêne celtique. Après qu’Amis et Amile furent tombés en martyrs, ensemble, on leur consacra deux églises : mais le lendemain de la consécration, on trouva le sarcophage de pierre de l’un près du sarcophage de l’autre, magiquement déplacé par l’invincible attraction de l’amitié. C’était un signe qu’il fallait se garder d’ignorer : on décida alors de ne pas les séparer, et ils passèrent, si l’on peut dire, l’éternité de compagnie.

Qu’il en aille de même de la Renaissance et du Moyen Age : ces deux âges ont plus de ressemblance qu’on le pense et invinciblement ils vont l’un à l’autre. Ils gisent ensemble dans le brouillard du Passé. Ce que la pensée de l’historien, sinon le miracle, a réuni, ne le séparons pas.





[1] Notice INHA https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/gebhart-emile.html. Mme Passini fait dans sa notice une place nécessaire à L’Italie mystique, Hachette 1890, l’autre œuvre majeure d’Emile Gebhart.

[2] Erwin Panofsky La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’occident, Flammarion, 1976

[3] Préface de 1550 aux Vies. Observons le frontispice de l’édition de 1568 . Il représente les Muses jugeant une assemblée d’hommes : elles sont aidées d’un ange qui tient les trompettes de la Renommée, et dont on devine qu’à leur signal, il appellera les élus à une vie nouvelle. C’est explicitement une scène de résurrection, une renaissance. La légende latine est : … jamais ces hommes n’ont péri.

[4] Nicola de Pise prit la sculpture là où les derniers artistes de l’Antiquité l’avaient laissé et donne, à s’y tromper, l’impression des œuvres des beaux temps de l’Empire. Vasari nous dit qu’à Pise des sarcophages furent ramenés d’Orient en grand nombre : celui qui représentait le mythe de Phèdre et d’Hyppolite lui fut un modèle. Nicola ne l’examina pas en archéologue, mais l’étudia en technicien et l’imita en artiste : c’est la beauté du modèle et son naturalisme qui le subjugua.

[5] On recommandera particulièrement Autour d’une tiare, Armand Colin, 1894 et Au son des cloches, Librairie Hachette, 1898.