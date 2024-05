5 bonnes raisons de lire L'écrivain pour enfants qui détestait les enfants

Gontran Pelpoir, professeur de latin, devient malgré lui auteur à succès de livres pour enfants. Seul problème : il en a une peur bleue, et il est tout de même obligé de tous les rencontrer pour des dédicaces et autres événements.

Quand il décide de retourner dans sa routine sans plus jamais sortir de chez lui, il reçoit une invitation de sa plus grande fan, âgée de 12 ans : la princesse Bianca. Fille d'un roi milliardaire, ce dernier est prêt à payer une grosse somme pour cette rencontre. Mais, dès que Pelpoir franchit les portes du royaume, elles se ferment, et le voici coincé dans les mains d'une petite espiègle et dictatoriale...

Un humour à la Roald Dahl

À travers les pages, nous découvrons une plume drôle et fine avec un humour pince-sans-rire, appartenant à Bertrand Santini. Une écriture qui se place dans la lignée de Roald Dahl avec une histoire abracadabrantesque.

Le tourbillon d'humour de l'auteur se dévoile, dans la lignée de la littérature, pour les pré-ados et les plus jeunes, qui ne se contente pas d'être que drôle, mais qui aborde aussi des sujets difficiles.

Tout comme l'auteur de Charlie et la Chocolaterie, nous nous retrouvons plongés dans un roman rocambolesque où les sujets de la société sont abordés tout en douceur et toujours avec ce même humour. Sans jamais s'ennuyer, les rebondissements s'enchainent et embarquent le lecteur dans une aventure folle.

Une vraie affiliation à Roald Dahl avec un comique qui fait réfléchir le lecteur sans même qu'il ne s'en rende compte, et surtout un livre pour tout âge qui est bien le pari de Bertrand Santini.

Un livre inter-générationnel

L'écrivain pour enfants qui détestait les enfants parie sur un partage entre les enfants et les parents. En lien avec le livre qui se focalise sur une relation que l'on pourrait considérer comme père/fille, ce roman amuse tant les petits que les grands. « C'est une écriture transversale, un récit à plusieurs niveaux de lecture qui est destiné autant aux enfants qu'aux adultes », nous dit Bertrand Santini.

En plus de créer un lien avec les enfants à travers une histoire humoristique qui fait sourire et rire, Santini a réussi le pari de pouvoir créer une connexion avec les lecteurs adultes en leur lançant quelques clins d'œil. En se jetant à l'eau, on retrouve un ouvrage qui ne craint pas la surenchère des situations farfelues où l'auteur a même réussi à convoquer à la fois Louis de Funès et Esope.

De quoi pouvoir instinctivement relier toutes les générations autour d'un même ouvrage.

Un héros et des personnages marquants

Gontran Pelpoir, cet écrivain qui va se retrouver gentiment maltraité par cette gentille petite fille, semble donner lui-même les clés du roman dont il est le héros. « Il avait truffé son récit farceur d’un tas d’idées destinées à faire réfléchir les lecteurs sans qu’ils n’aient jamais d’autres impressions que celle de lire une histoire simple et drôle. »

De plus, dans ce roman, tout le monde cache son vrai-soi. Plus nous avançons dans la lecture, plus les personnages sont secoués intentionnellement par Bertrand Santini, avec cette envie de faire tomber le masque. « Une manière de révéler, pour le meilleur et pour le pire, l'humanité de ces personnages », souligne Bertrand Santini.

Une morale que l'on ne peut ignorer

À mi-chemin entre une version comique de Misery et Le Jouet de Francis Veber, la morale de cet ouvrage suggère que l’on ne déteste que ce que l’on ne connait pas. Derrière le farfelu et la fantaisie, l’auteur jette un regard sur le monde à la fois drôle, tendre et féroce.

Le livre est une vraie critique sociale qui se cache entre les lignes. Les sujets sont importants et profonds, et chaque personne lambda peut se retrouver un petit peu dans les différentes lignes de l'auteur.

« L'écrivain pour enfants qui détestait les enfants parle d'amour familial, de recherche de soi et d'aventure [NdR : dans le sens large du terme]. Comment traverse-t-on une aventure ? » interroge Xavier D’Almeida, éditeur chez Pocket Jeunesse.

Un livre que l'on ne veut pas poser

Seulement quelques jours après sa sortie, les retours sont là... et positifs ! Avec pour mots d'ordre « l'humour » et le « rire », le livre a su séduire les libraires et les lecteurs.

Les références cinématographiques nous ramènent dans le passé comme avec Peter et Elliott le dragon (1977, Disney). L'ouvrage est accompagné d'un joli visuel qui donne envie d'ouvrir le livre, et dès que les premières phrases sont lues, Bertrand Santini nous emporte dans cette histoire, et ce, avec notre consentement.

« Ce livre, avec une structure classique, a été écrit comme une pièce de théâtre en 3 actes, avec en guise de conclusion une révélation qui change le sens et la profondeur de l'histoire », décrit Bertrand Santini. Une manière pour nous de voir que la bonne décision a bien été celle d'ouvrir le roman.

L'écrivain pour enfants qui détestait les enfants, découvrir un extrait :

Bertrand Santini nous offre un plaisir de lire et de partager sa lecture avec quiconque sans se soucier de l'âge, tout en ajoutant une touche de nostalgie en y intégrant des clins d'œil littéraires et cinématographiques.