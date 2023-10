Arundhati Roy poursuivie pour un discours vieux de 13 ans

Cette zone stratégique est située au nord de l’Inde et du Pakistan. À la suite du découpage de l’Inde britannique en 1947, le maharaja du Cachemire, un dirigeant hindou à la tête d’une population majoritairement musulmane, a adhéré à l’Inde plutôt qu’au Pakistan.

Cette décision a provoqué une série de conflits et de tensions entre les deux territoires. La Chine détient également une partie de la zone, connue sous le nom d’Aksai Chin. Elle l’a annexée après une guerre avec l’Inde en 1962.

L’autrice Arundhati Roy s’était exprimée à ce sujet lors d’une conférence sur la région qui avait eu lieu le 21 octobre 2010, rappelle PEN International. Cet événement avait été organisé par le Comité pour la libération des prisonniers politiques (CRPP) après que des manifestations de masse aient éclaté sur le territoire. Ces dernières avaient été fortement réprimées : trois civils cachemiriens avaient été tués par l’armée indienne.

Roy avait alors clamé : « Le Cachemire n’a jamais fait partie intégrante de l’Inde. C’est un fait historique. Même le gouvernement indien l’a accepté. », rapporte Index on Censorship.

L'autrice du roman lauréat du Booker Prize, Le dieu des petits riens (trad. Claude Demanuelli, Gallimard) est connue pour ses prises de position. Elle s'est notamment prononcée contre la politique nucléaire de l'Inde tout en défendant les maoïstes et en appelant à l'indépendance de la région.

Un long répit

Au cours des treize années qui ont suivi ce discours controversé, les autorités n’ont pris aucune mesure contre l’écrivaine. Un député du parti nationaliste hindou, Bharatiya Janata, avait pourtant déposé une plainte officielle pour « sédition » (article 124A), mais le gouvernement avait botté en touche.

Pourtant, ce 10 octobre, le lieutenant-gouverneur de Delhi a finalement engagé des poursuites contre Roy ainsi que trois autres personnes présentes lors de l'évènement de 2010. Plusieurs chefs d'inculpation ont été énoncés : « diffusion de fausses informations », « discours provocateur » et « promotion de l’inimitié entre groupes » (articles 153A, 153 B et 505 du Code pénal indien).

Les autorités n’ont pas encore retenu le chef d’inculpation de « sédition », alors qu'il avait été soulevé il y a plus d'une décennie. La loi sur la sédition est actuellement en cours d’examen par la Cour suprême indienne. Par conséquent, tous les procès, appels et procédures en cours qui concernent cette plainte, sont maintenus en suspens.

Cette loi a largement été remise en cause, car elle était utilisée durant la période coloniale, notamment pour réprimer des figures telles que Gandhi. Trois personnes ont été accusées avec Roy, mais deux sont décédées. Seul l’écrivain et professeur à la retraite, Cheikh Showkat Hussain, sera jugé aux côtés de la militante, explique The Wire.

Le revers de la médaille

Selon Ma Thida, présidente du comité des écrivains en prison de PEN International, « La décision soudaine et injuste de porter de nouvelles plaintes contre Arundhati Roy à la suite d’un discours prononcé en 2010 est une tentative flagrante d’intimidation et un nouvel exemple de la façon dont le système juridique indien est utilisé comme une arme contre les voix critiques. »

Et d’ajouter : « Nous appelons à l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires et à la fin de la militarisation du système judiciaire indien ».

PEN International soupçonne que ce retournement de situation soit une excuse pour réprimer les activités politiques que mène l’autrice actuellement.

En effet, cette décision soudaine intervient quelques jours seulement après que la romancière, prix Booker 1997 ait participé à à une manifestation pacifique devant le siège, à New Delhi, de l’association Press Club of India. Elle protestait notamment contre les raids massifs engagés contre les contributeurs du média indépendant NewsClick.

Le 3 octobre 2023, la police de Delhi a perquisitionné 30 lieux pour cibler les journalistes et écrivains de NewsClick. Selon PEN International, 46 personnes ont été interrogées par une cellule de la police de Delhi, spécialisée dans la lutte antiterroriste et contre le crime organisé.

Parmi les individus visés figurent notamment les écrivains Teesta Setalvad, Paranjoy Guha Thakurta ainsi que Githa Hariharan, l'auteur des Mille visages de la nuit (trad. Marie-José Minassian, Philippe Picquier).

Augmentation de la répression

En 2022, PEN America publiait un rapport inquiétant : l’Inde y figurait parmi 10 plus importants geôliers d’écrivains et d’intellectuels dans le monde, avec huit individus actuellement emprisonnés. L’association affirmait alors : « Les menaces contre la liberté d’expression, la liberté académique et les droits numériques se sont accélérées en Inde ces dernières années. »

L’année 2022 avait effectivement été marquée par la répression judiciaire de plumes telles que Aakar Patel et Rana Ayyub.

En 2023, l’Inde est tombée au 161e rang sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières… Cette étude prouve que démocratie indienne est sérieusement menacée par ce qui doit en fonder l'un des piliers : la libre expression des ses artistes.

