Romancier et poète, l'auteur écossais John Burnside est mort

Né le 19 mars 1955 dans le Fife, comté situé à l'est de l'Écosse, John Burnside partage son enfance entre son pays natal et l'Angleterre, plus particulièrement le Northamptonshire. Il étudie ensuite au collège des Arts et Technologies de l'université de Cambridge, et entre dans le monde du travail en tant qu'analyste et ingénieur dans le domaine de l'informatique.

Il se consacre, quelques années plus tard, totalement à l'écriture, et fait ses débuts éditoriaux en 1988, avec la publication d'un recueil de poèmes, The Hoop (Carcanet, inédit en français). Sa plume est immédiatement remarquée, distinguée par un prix du Scottish Arts Council, et Burnside étoffe, année après année, son œuvre poétique.

Les failles d'un homme

Il développe à cette occasion une collaboration au long cours avec l'éditeur Robin Robertson, lui-même auteur et poète écossais, au sein de la maison Jonathan Cape. Son collègue et ami lui a rendu un hommage appuyé, qualifiant leur travail commun de « privilège ». « Vulnérable mais aussi courageux, porteur d'un don formidable, il était un véritable grand auteur », a-t-il ajouté.

Dans ses écrits, Burnside s'était largement ouvert sur son enfance, traumatisée par un père alcoolique et violent, ainsi que sur ses propres addictions : outre l'alcool et la drogue, il s'était pendant un temps retrouvé pris au piège des jeux d'argent.

En 1997, Burnside s'essaye avec succès au roman, en publiant The Dumb House chez Jonathan Cape, traduit quelques années plus tard, en 2003, par Catherine Richard chez Métailié, sous le titre La Maison muette. Comme outre-Manche, l'auteur développe avec la maison d'édition une relation au long cours, puisque tous ses livres traduits en français y sont au catalogue.

Oeuvre foisonnante

Au fil des années et des parutions, Burnside accumule les récompenses, obtenant, entre autres, un Whitbread Book Award en 2000, un Forward Prize en 2011 et le T. S. Eliot Prize la même année, après plusieurs nominations successives.

Auteur prolifique, il a également signé des recueils de nouvelles et même un scénario, celui de la minisérie Dice (2001), coécrit avec A.L. Kennedy et inspiré du livre L'Homme-dé de Luke Rhinehart (traduit par Francis Guévremont, Aux forges de Vulcain).

Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseignait aussi la littérature à l’université de Saint Andrews, et avait publié en 2019, rappelle The Guardian, une histoire de la poésie du XXe siècle, intitulée The Music of Time : Poetry in the Twentieth Century (Literary Criticism).

Photographie : John Burnside à Munich, en 2012 (Lesekreis, CC0 1.0)