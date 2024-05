Daria Schmitt entre les mises en abîmes

Celle qui participe, à l'occasion des Imaginales 2024, a une table ronde sur comment représenter l'indicible, est au centre d'une exposition à La bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal (BMI), Sombres fééries, depuis le 18 mai et jusqu'au 18 juin prochain.

Double lauréate du prix Artémisia, Daria Schmitt a enrichi le paysage de la bande dessinée de son imaginaire sensible et d'un style qui époustoufle.

Après des études en histoire et architecture, elle a travaillé dans le secteur du spectacle, dessinant des décors, réalisant des storyboards et créant des visuels pour des événements. Elle enseigne ensuite pendant quelques années dans une école d'arts appliqués, avant de co-fonder une agence spécialisée en architecture et muséographie. Parallèlement, la dessinatrice a embrassé le monde de la bande dessinée.

Daria Schmitt utilise le noir et blanc pour capturer la lumière, et introduit des touches de couleur au besoin. Le regardeur se laisse emporter par les courbes et les traits, qui naviguent entre rêves et cauchemars, dans une féerie sombre.

Elle a publié quatre albums chez Casterman, Acqua alta en deux tomes en 2010, L'Arbre aux Pies en 2013, et Ornithomaniacs en 2017. Son dernier ouvrage, Le bestiaire du crépuscule, est sorti en 2022 dans la collection Aire Libre de Dupuis.

Pour les enfants du quartier, le parc est un simple jardin public sans danger. Pourtant, pour son gardien, il s'agit d'un repaire de créatures obscures que lui seul peut percevoir. Asocial et souffrant d'un trouble de rêverie compulsive, Providence s'est donné pour mission de protéger les promeneurs malgré eux. Les choses se compliquent lorsqu'un livre mystérieux, remonté des eaux troubles du lac, libère un bestiaire terrifiant et attire l'attention des services psycho-sanitaires, aux méthodes douteuses. Poursuivi par une nouvelle directrice plus adepte du jargon managérial que de l'occulte, et déterminée à gérer le parc comme une start-up, le gardien doit résister à l'appel d'un autre monde. Dans les brumes du lac, le reflet d'une étrange maison où il pourrait enfin trouver la paix l'attire irrésistiblement. Une variation sur l'univers et le personnage de Lovecraft, qui rend hommage à l'imaginaire sous toutes ses formes. - Présentation du Bestiaire du crépuscule

Daria Schmitt se consacre à présent pleinement à la bande dessinée, à l'illustration et au concept art. Elle vit et travaille à Paris.

Découvrez l'exposition Sombres fééries, proposée en partenariat avec la Galerie Daniel Maghen : les créations sombres et envoûtantes présentées, entre rêve et cauchemar, qui invitent à un voyage introspectif.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

