Enfin des sorcières pour former les enfants (et les autres)

La partie jeunesse et bande dessinée s'est installée dans le bâtiment Espace Cours, à quelques mètres du grand pavillon Bulle du livre. Un espace plus intime, mais toujours animé et joyeux, porté par l'association Zinc Grenadine, qui organise par ailleurs un salon annuel consacré a la littérature jeunesse, toujours à Épinal. Des spécialistes donc.

Dans cette ambiance festive, six sorcières bienveillantes - je crois -, arborent chapeau pointu et gilet coloré. Pour réaliser leurs sorts, une table parsemée de papiers, de ciseaux et de stylos, tout qui faut pour animer un atelier créatif, apporter une touche de magie.

À l'occasion de cete édition 2024 des Imaginales, l'association a invité plusieurs structures, dont l'association de l’École Supérieure d’Art de Lorraine, à Épinal, Rhyzome, fondé en 2015, venue présenter et proposer leurs oeuvres à la vente, mais aussi des bénévoles des Foyers Ruraux, qui animent les villages dans l'ouest vosgiens. Ce groupe de sorcières s'appelle Happy Culture.

Pour Les Imaginales, le groupe a organisé spécifiquement des activités autour de la lecture et l'écriture tous les jours du festival. Des ateliers et autres activités, pour les plus jeunes donc, mais pas seulement. À partir de quatre images, deviner un classique de la SF ou de la fantasy ; de trois mots ou expressions, réaliser une phrase ou un texte en se laissant aller à son inspiration première, tel un surréaliste ; ou encore s'exercer à la calligraphie gothique.

Mais aussi dessiner des elfes, fées et autres sorcières, colorier le grand dragon qui protège le passage, découper, coller...

En quoi consistent les Foyers Ruraux plus précisément ? « Dans les petits villages, l'animation et le développement rural sont soutenus par des bénévoles qui viennent de diverses localités voisines », nous explique Rosina, animatrice à la Fédération Départementale de Moselle. Activités sportives, séjours "Trappeurs", de la formation ou encore de la culture.

Issus du Front populaire, les foyers paysans ont vu le jour dans la France rurale pour former l’élite du monde rural de demain. Créé par François Tanguy-Prigent, le « foyer paysan de culture et d’émancipation intellectuelle » de Saint Jean-du-Doigt, a marqué le début d'un mouvement visant à moderniser l’agriculture et à émanciper les campagnes de la tutelle religieuse.

Après la Seconde Guerre mondiale, ces foyers ont été officiellement reconnus et se sont multipliés, promouvant le progrès intellectuel et moral des ruraux, pour devenir un acteur important de l’animation socio-culturelle et de la formation en milieu rural. Aujourd'hui, la Confédération Nationale des Foyers Ruraux fédère des milliers d’associations à travers la France.

Pour ceux qui souhaiteraient participer aux prochains événements du groupe Happy Culture, le samedi 29 juin, à Harol, toujours dans les Vosges, des troupes amateurs des Foyers Ruraux joueront en plein à partir de 10h, quand une randonnée mystérieuse avec énigme à résoudre autour du Secret Se la Dame Blanche, se tiendra à Relanges les 21 et 22 septembre prochain.

Crédits photo : ActuaLitté

DOSSIER - Memento mori : pour 2024, les Imaginales invoquent la vie et la mort