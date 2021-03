L'autobiographie de l'autrice de BD Trina Robbins traduite à l'automne 2021

Marie-Paule Noël assurera la traduction de l'ouvrage de Trina Robbins, publié en version originale par Fantagraphics Books en 2017.

Le résumé de l'éditeur pour Last Girl Standing :

Last girl standing retrace la vie de Trina Robbins (née en 1938), autrice et herstorian de comics underground, militante féministe, qui lutte contre l’ordre établi et la misogynie, et qui a tenu une boutique de fringues faits-main dans l’East Village à New York tout en fréquentant des rock stars.

Elle a habillé Mama Cass (des Mamas and the Papas) et Donovan, aidé à photographier les Rolling Stones pendant leur première tournée américaine, a passé des nuits alcoolisées avec Jim Morrison, a créé la première anthologie de comics 100 % féminine, Wimmen’s comix, et est encensée dans la célèbre chanson de Joni Mitchell, « Ladies of the canyon ».

Un livre qui nous raconte le destin extraordinaire d’une femme qui est engagée pour les droits des femmes et de la communauté LGBTQIA+.