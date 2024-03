Le Maire pour succéder à Macron et Schiappa à Colleen Hoover ?

Ce mercredi 20 mars sortira La voie française, un livre quasi-programmatique qui semble placer le locataire de Bercy dans la course à la présidentielle pour 2027. Un an après son roman Fugue américaine, remarqué avant-tout pour ses descriptions maladroites de scènes érotiques, Bruno Le Maire semble motivé à gagner en crédibilité aux yeux du public, afin, peut-être, de remplacer Jupiter à l'Élysée.

Dans un interview pour le JDD, qui a tout de l'entretien de pré-campagne, quand le journaliste compare sa relation avec Macron à celle que Pompidou entretenait avec De Gaulle, c'est avec un esprit bien politicien que Bruno Le Maire répond : « Je ne suis ni auvergnat, ni Premier ministre. »

Modèle social français, géopolitique, souveraineté économique européenne, intelligence artificielle, égalité hommes-femmes, etc. Tous les thèmes qui rythmeront la prochaine campagne présidentielle semblent être abordés — on ne relève cependant aucun mot dit sur l'environnement dans l'entretien qui accompagne la sortie du livre.

Souvent pointé du doigt pour la régularité de la sortie de ses livres, qui semble pour beaucoup incompatible avec l'emploi du temps de sa fonction, le ministre de l'Économie se défend : « La voie française a été écrit pendant les vacances de Noël. Au rythme de quatre à cinq heures par jour. Coucher à 22 heures, lever à 5 heures, et dès 5h30, je suis installé à ma table de travail au Pays basque pour écrire. »

Une New Romance à la sauce Schiappa, cocktail explosif

Marlène Schiappa, qui a déjà écrit quelques romans érotiques sous le nom de Marie Minelli, sortira cette fois un ouvrage de new romance. Après Osez l'orgasme féminin, Sexe, mensonges et banlieues chaudes, ou encore Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours, Marlène Schiappa avait changé de style quand elle était devenue ministre en 2017.

Livres sur le féminisme, sur la laïcité, sur la démocratie, mais aussi sur la fonction de ministre, ou encore roman prenant place dans le monde politique, Marlène Schiappa en a écrit plus d'une dizaine en cinq ans passés au gouvernement. Avec des succès relativement minces : 429 exemplaires vendus pour son roman Sa façon d'être à moi, ou encore 229 pour Juste une petite gifle, tandis que son plus gros succès en tant que ministre est Laïcité point, avec un peu plus de 1800 ventes.

Écartée en 2023, notamment suite à la polémique autour de la gestion du fonds Marianne, Marlène Schiappa revenait à l'écriture le 29 février dernier avec un essai sur les droits des femmes au travail — dont 82 exemplaires se sont pour l'instant vendus. Et c'est déjà un nouveau livre qui se prépare pour mai 2024.

L'ancienne secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes s'y fait à nouveau romancière, et s'essaie au genre très en vogue de la New Romance. Porté à l'internationale par de véritables stars telles que Colleen Hoover ou Ana Huang, et en langue française par Morgan Moncomble notamment, ce style littéraire a un succès immense en librairie.

Marlène Schiappa souhaite surfer sur ce créneau, et se sert de son expérience pour se démarquer en mettant la sphère politique au centre de son intrigue. Isabelle Saporta, éditrice chez Fayard, a résumé le roman : « C'est "House of Cards" qui rencontre la "new romance" », relaie l'Obs.

À voir donc si ce nouveau livre saura trouver son public, et si le fait de s'inscrire dans un genre littéraire qui est habitué aux premières places des meilleures ventes permettra à l'ancienne ministre d'écouler plus d'exemplaires qu'à son habitude.

Crédits image : Par Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands, CC BY 2.5 / Par Nantilus, CC BY-SA 4.0