Juste une petite gifle

"Une petite gifle, ce n'est pas si grave", "Elle l'avait bien cherché", "Si elle reste avec lui, c'est qu'elle aime ça"... Dans son nouvel essai, Marlène Schiappa dénonce et démonte toutes les idées reçues sur les violences dans le couple. Depuis quelques années, le débat public semble enfin admettre l'ampleur des violences dans le couple, ces dernières ayant quitté les colonnes "Faits divers" pour être traitées dans la presse comme un fléau de société. Pourtant, les féminicides se suivent avec une régularité glaçante, et les avancées conquises de haute lutte sont remises en question à la moindre affaire. Chacun y va de son assertion navrante, de son idée reçue nuisible. "C'est un drame passionnel", "Elle avait une personnalité écrasante", "Personne ne se doutait qu'il la battait"... Pour décrypter, analyser et déconstruire ces idées reçues, et pour ouvrir les yeux de tous, Marlène Schiappa a mené un travail minutieux de recherche, fondé sur dix ans d'études officielles du ministère de l'Intérieur sur les "morts violentes au sein du couple", jamais à ce point mises en perspective.