La légende Akira Toriyama rejoint Maître Kaio au paradis

Akira Toriyama, né le 5 avril 1955 à Nagoya, a débuté dans la carrière de mangaka après avoir quitté son travail d'illustrateur pour participer à des concours de manga. Une décision qui l'a finalement conduit à la publication de Dr. Slump dans le magazine Weekly Shōnen Jump en 1980.

Un manga culte

La série raconte les aventures humoristiques et fantastiques de Senbei Norimaki, un inventeur de génie mais maladroit, et de sa création la plus réussie, Arale Norimaki, une fille robot dotée d'une force surhumaine et d'une naïveté enfantine. Le tout se déroulant dans le Village Pingouin, un lieu plein de personnages excentriques, d'animaux qui parlent, et d'inventions farfelues. Humour absurde, jeux de mots, et parodies de la culture populaire japonaise et internationale.

La série a été adaptée en deux séries animées, la première diffusée de 1981 à 1986 et une seconde de 1997 à 1999, ainsi qu'en plusieurs films.

Son œuvre suivante, Dragon Ball, a été publiée de 1984 à 1995, a enregistré depuis 1984 plus de 240 millions d’exemplaires vendus, avec seulement 42 tomes, révêlait en 2018 ComicBook dans un top 11 des séries manga qui se sont le mieux vendues au cours des 70 années précédentes.

La série, inspirée du conte chinois, La Pérégrination vers l'Ouest, suit les aventures de Son Goku, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, alors qu'il explore le monde à la recherche des sept Dragon Balls, des artefacts magiques capables de réaliser n'importe quel vœu. Au cours de ses voyages, il rencontre une multitude de personnages, se fait des amis, des ennemis, et s'entraîne pour devenir le plus grand artiste martial de l'univers.

Son évolution personnelle, ainsi que celle de ses compagnons, reflète les thèmes universels de la persévérance, de l'amitié, et de l'apprentissage continu. Les personnages apprennent de leurs erreurs, s'entraînent pour devenir meilleurs et triomphent de défis insurmontables. Ces thèmes, traités à travers des combats épiques et des quêtes de pouvoir, résonnent avec un large public, offrant des leçons de vie cachées sous l'action et l'aventure.

L'influence de la série dépasse largement le cadre du manga, et s'est étendue pour inclure Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, et Dragon Ball Super, ainsi que des films, des jeux vidéo, et une myriade de produits dérivés. Dragon Ball Z, en particulier, a joué un rôle crucial dans la popularisation de l'animé en Occident dans les années 90, devenant un phénomène culturel mondial.

La dernière suite en date, toujours en cours, Dragon Ball Super, est écrite et illustrée par Toyotarou, sous la supervision d'Akira Toriyama. Lancée en juin 2015, elle reprend l'histoire quelques années après la défaite de Majin Buu, introduisant de nouveaux ennemis, des univers parallèles, et des divinités telles que les Dieux de la Destruction et les Anges.

Le 21e volume de Dragon Ball Super (trad. Fédoua Lamodière) se classe en 12e position des derniers chiffres de ventes d'Edistat, avec 6702 exemplaires écoulés. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle le place au sommet de la catégorie des bandes dessinées, un segment qui englobe également les mangas.

Une pluie d'hommages

Akira Toriyama a épousé Yoshimi Katō en 1982, avec qui il a eu deux enfants. Vivant à Kiyosu, près de Nagoya, dans un atelier nommé Bird Studio, Toriyama a mené une vie discrète, se faisant rare dans les médias. Passionné de dessin, il avait également un intérêt pour les voitures, les motos, et les maquettes en plastique, hérité de son père.

Grand amoureux des animaux, il a possédé une variété d'espèces qu'il a parfois utilisées comme inspiration pour ses personnages. Influencé par Osamu Tezuka, Walt Disney, et les films de Jackie Chan, le style reconnaissable de Toriyama mêle humour, science-fiction, éléments de la culture pop et des dessins en noir et blanc simplifiés pour réduire le travail d'encrage. Il a également travaillé sur des projets de jeux vidéo, notamment Dragon Quest et Chrono Trigger.

Sur les réseaux sociaux, une vague d'hommage après l'annonce de la disparition du mangaka. On peut citer les dessinateurs Allan Barte ou Midam, auteur de Kid Paddle et Game Over, mais aussi le célèbre youtubeur et twitcheur Joueur du Grenier, l'autrice, journaliste militante antiraciste, Rokhaya Diallo, ou encore le Musée Guimet. L'institution en profite pour évoquer 'exposition Mangas, prévue pour 2025, qui « lui rendra hommage ».

Crédits photo : Toei Animation / Toonami