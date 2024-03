Le nouveau roman de Joël Dicker emporte tout sur son passage 

A noter, les éditions poche de La vérité sur l'affaire Harry Quebert et de L'énigme de la chambre 622 font également leur retour dans le top 200. Un carton plein, donc, pour Joël Dicker et son éditeur (lui-même).

Emporté par la vague Dicker, Thomas Schlesser doit se contenter de la 3e place : Les yeux de Mona se vendent à 21.573 exemplaires. Derrière lui, un autre habitué des meilleures ventes menace de le dépasser à son tour, Stephen King, qui vend 14.116 exemplaires de son nouveau roman Holly.

Les éditions poches continuent de dominer cette rentrée d'hiver. En plus de L'affaire Alaska Sanders, 4 autres sont présents dans le top 10 de cette semaine. L'envol d'Aurélie Valognes conquiert 10.111 lecteurs pour sa première semaine, et est 5e du classement. En 8e place, La tresse de Laetitia Colombani continue d'affoler les compteurs avec 8607 ventes pour sa 223e semaine d'exploitation — ce qui fait tout de même un total de 1.324.810 ventes depuis sa sortie.

Toujours en poche, Michel Bussi, 9e, et Agnès Ledig, 10e, ferment le classement avec Trois vies par semaine et Un abri de fortune qui font respectivement 8122 et 7900 ventes.

En 7e position, Comment ça va pas ? conversations après le 7 octobre de Delphine Horvilleur se vend à 9493 exemplaires. Enfin, Sarah Rivens garde sa 7e place en vendant 8896 exemplaires du tome 1 de Lakestone.

Alors que nous venons d'apprendre le décès du créateur de la série, Akira Toriyama, le tome 21 de Dragon Ball Super est 12e, avec 6702 ventes, ce qui fait de lui la meilleure vente dans la catégorie bande dessinée — qui inclut aussi les mangas. Une performance remarquable quand on sait que le premier Dragon Ball est sorti il y a près de 40 ans au Japon.

