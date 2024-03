Pédagogie ou sur place ? Denis Olivennes, ou l'art subtil de la com' 

C’est une force tranquille qu’incarne une fois de plus le président non exécutif : si Editis a perdu 300 millions € de valorisation, ce point est imputable à « l’incertitude dans laquelle il était », rétorque-t-il. Car il possède malgré tout « un socle très solide », avec sa société de diffusion/distribution, Interforum, et occupe de « très belles places » en Littérature et Scolaire.

D’autant que le futur se place sous des auspices clairement définis : d’abord, la consolidation d’un « groupe libre et indépendant », défendant le pluralisme des idées. Ensuite, devenir plus attractif pour les auteurs, en partant de ces intentions. Et dernier point, « ne publier que des livres dont nous considérons qu’ils comptent », dans tous les segments éditoriaux.

Moins de livres, plus de poids ?

C’est là tout projet exposé en janvier dernier, lors de la galette des Rois, tirée au siège social, avenue de France. Et ce sera, au fil de l’entretien, un point récurrent : impossible, redira-t-il, d’incarner une « maison accueillante » si l’on publie trop de livres. Et d’ajouter que le marché français du livre a produit deux fois plus lors des 10 à 15 dernières années, quand les ventes ont été divisées par deux. « Donc, c’est un jeu à somme nulle. Et par ailleurs, on s’occupe moins bien de nos auteurs quand on publie trop de livres. »

N’en concluons pas qu’Editis compte trop de maisons : de fait, la directrice générale, Catherine Lucet, les a de toute manière regroupées, pour leur donner plus de corps. Ce qui « n’exclut pas du tout les acquisitions », particulièrement quand Humensis est mis en vente — confirmée ici, puisque Denis Olivennes affirme avoir demandé à consulter le dossier.

Ne pas toucher aux structures qui composent l’ensemble, mais en finir avec la « course à la quantité qui est préjudiciable ». Au contraire, affirmer la spécificité de chaque maison, et que leurs dirigeantes et dirigeants aient les coudées franches, « dès lors qu’ils sont d’accord pour avoir une économie raisonnable ». Pas de perspectives internationales pour l’heure : la priorité est donnée au « redressement [...] sur le marché national ».

De fait, Editis a vu sa rentabilité « baisser fortement, mais continue d’être rentable ». Pour ce faire, deux options, simplifier son organisation et améliorer son efficacité pour développer du chiffre d’affaires. Produire moins, on l’a compris, mais également se montrer « regardant sur la manière dont on accueille des maisons d’édition à distribuer, pour que l’image que ces maisons nous apportent soit nécessaire ».

Pas de restructuration au programme, donc, mais une transformation de l’entreprise. Et elle a déjà commencé : le départ de Lise Boëll en attesterait. Loin d’en contester le talent, Denis Olivennes pointe qu’elle n’était pas « complètement conforme à la maison Plon ». De fait, Jean-Luc Barré a été nommé pour lui succéder : une meilleure adéquation entre l’entité qui a publié le général de Gaulle ou Claude Lévi-Strauss et la personne à sa tête.

De même, le cas Julliard a été réglé avec l’arrivée d’Adrien Bosc et de ses éditions du Sous-sol, qui quittent donc Média-Participations et Le Seuil. Et d’autres encore : Julie Cartier à la tête de Fleuve et ainsi de suite. Le temps long de l’édition passe par une nouvelle mise en place des acteurs — après avoir fait tomber les têtes nécessaires.

Rationaliser par les datas

Reste que le livre, cet « objet incroyable », a traversé la révolution numérique, mais connaîtra celle de l’intelligence artificielle. Là encore, tout est question d’équilibre : protéger le droit d’auteur « contre les captations clandestines [des] œuvres », et dans le même temps, appréhender l’IA comme « un continent d’amélioration pour nous ».

Comprendre : profiter des outils de calculs pour l’analyse de données, « qui permettent d’améliorer la logistique, la distribution des livres [...] de personnaliser l’offre de livres ». Donc, chercher l’innovation.

L’IA reviendra d’ailleurs à plusieurs reprises dans les échanges : « Je ne crois pas que l’intelligence artificielle va se substituer au livre », estime Denis Olivennes. IA désigne bien Intelligence Artificielle, « mais c’est aussi indispensable auteur ». Les machines sont encore loin de disposer des qualités — sensibilité, subtilité, délicatesse — propres aux humains, « aussi éduquées soient-elles ».

Pour autant, cette technologie aura sa place : sans se substituer au travail des traducteurs pour les auteurs de littérature, il envisage résolument d’y recourir pour les livres pratiques ou encore la traduction des encyclopédies. « Il ne faut pas chasser les traducteurs », car l’on aura toujours besoin de vérifications. Pour autant, l’IA permettra des progrès. Lesquels sont précisément dénoncés par les principaux concernés, qui refusent catégoriquement de devenir des relecteurs de textes traduits par des machines...

Le président d’Editis évoque aussi l’audiolivre et ses liens avec l’IA : si des Google et consorts puisent déjà dans la lecture automatisée des solutions pour produire des livres audio, Denis Olivennes envisage « d’améliorer, d’augmenter l’efficacité » des acteurs et des actrices, « tout en protégeant leur rôle ».

Quant au secteur scolaire, point fort du groupe, il en bénéficiera également : avec les machines, c’est l’adaptation de contenus aux demandes et besoins des élèves qui se profile. En combinant les outils avec le savoir-faire éditorial, le duo sera gagnant. Une nécessité, toutefois, puisque ce secteur est « très dépendant, en France, des réformes des programmes scolaires, et celles-ci se ralentissent ».

Le fric, c'est chic

Alors quelle est la stratégie de l’actionnaire d’Editis, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky ? La même que des Bertelsmann et Lagardère : constituer « un groupe média, un groupe de contenu dans lequel lier de l’édition, de la presse et, si la possibilité s’offre, de la télévision et de la radio ». Tout en se montrant vigilant, notamment avec la prise de participation chez Fnac. Denis Olivennes évoque un « mur de Chine » entre les entités, soulignant qu’il n’y a aucun intérêt pour un distributeur à favoriser l’un de ses fournisseurs « qui ne pèse que 18 ou 19 % de votre marché ». Et inversement pour Editis.

En tous cas, pas de synergie entre presse et édition, Denis Olivennes en est moyennement fan : plutôt la mise en commun de ressources de développement.

Quant à la lecture, une étude du CNL pointait qu’un jeune (15/24 ans) sur cinq n’ouvre pas de livre : en inversant cette donnée, on arrive à ce que 80 % d’entre eux lisent. Charge donc aux éditeurs de s’emparer des outils numériques pour la promotion, tout en soulignant l’importance d’auteurs « capables d’attirer les gens vers la lecture ». À titre d’exemple, il cite alors Joël Dicker... qui n’est pas publié par Editis ni aucune de ses maisons, mais simplement commercialisé par Interforum. Dommage.

Editis, pour l’avenir, prendra donc le risque intellectuel de sortir « des livres qui dérangent, qui ne sont pas forcément dans l’air du temps, qui peuvent déplaire ».

La ligne de conduite ? « [Ê]tre le plus populaire des éditeurs chic et le plus chic des éditeurs populaires. »