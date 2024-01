La stratégie Olivennes pour Editis : publier moins de livres, vendre plus

Tout l’État major constitué par CMI pour diriger Editis était réuni pour cette soirée — avec rafraîchissements et galette, évidemment. Sans donner trop de précisions sur la future stratégie de l’entreprise, Denis Olivennes, son président, a posé clairement les consignes, en citant un éditeur du groupe : « Publier moins, pour vendre plus. » Une conviction désormais ancrée, qu’il assure partager avec la DG du groupe, Catherine Lucet.

Editis 2.0 : Endgame

Calmer la cavalerie, proposer moins de références, « plus aptes à convaincre » donc plus simples à proposer en librairies, voilà le projet. Et d’évoquer les observations d’un représentant d’Interforum qu’il a suivi durant une journée de travail : « Il faut assainir le système : à chaque office je sais par avance qu’un certain nombre de titres ne seront pas notés et dans le pire des cas, représenteront un grand nombre de retours. » Less sera more, car less permet aussi de réduire les coûts, bien évidemment.

Denis Olivennes - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Car « la machine s’est emballée : on va vers l’embolie », promet le président, la diminution du nombre de parutions sera le « levier d’Archimède ». Editis avait commercialisé quelque 4000 nouveautés en 2022, et dispose d’un fonds de 45.000 ouvrages : pas question pour autant de rompre avec « l’économie du prototype » qui est le fondement de l’industrie. « Je sais que l’on construit un auteur sur la durée », rassure Denis Olivennes. Pour autant, chaque maison doit faire ce qu’elle fait le mieux, différemment des autres.

L’autodiscipline sera le maître-mot de 2024, mais pas le seul : Editis entend simplifier son fonctionnement afin de renouer avec l’efficacité passée et surtout, « en finir avec le marchandage entre nous ». À ce titre, les équipes seront sollicitées prochainement et aideront à déterminer ce qui doit être amélioré.

Rien de cela ne fonctionnera sans une « responsabilité économique : tout preneur de décision doit avoir conscience de ce qui se passe ». Comprendre : fixer des objectifs inatteignables n’a pas de sens, pas plus que de bourrer les urnes « en alimentant la machine à surproduction ».

Cinq axes pour un renouveau

De combien les maisons d’Editis diminueront-elles leurs parutions, selon quels critères : rien de cela n’a été évoqué. Pour l’heure, ce repli semble un vœu pieux sans en dire trop. Or, après la « clef de voûte » qu’a dévoilée Denis Olivennes, restait donc à présenter les piliers — un procédé architectural inédit, mais qu’entreprendra Catherine Lucet à la suite de Denis Olivennes.

Bilan de 20 années d'édition et d'existence

L’entreprise, fondée en 2004, reposait sur « des maisons fortes, en littérature, une maîtrise des canaux de vente, une capacité de mise en place des nouveautés, un poche puissant et un pôle éducation stabilisateur », reprend la directrice générale. Cet âge d’or a laissé place à une gueule de bois, découlant des changements d’actionnaires et un affaiblissement depuis une dizaine d’années.

Le marché a globalement diminué en volume, France Loisirs a disparu, les livres se raréfient en grande surface alimentaire et les maisons, en interne, se livrent à une concurrence qui nuit à l’ensemble. Enfin, Editis éprouve « des difficultés à faire vivre le fonds » et côté réformes scolaires, les décisions du ministère ne furent pas de tout repos.

Catherine Lucet - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Mea culpa ? Et même maxima culpa : si ces observations sont communes à d’autres structures éditoriales, Editis a ses propres faiblesses : une désorganisation de l’action stratégique – là encore, la valse des actionnaires avec Wendel en 2004, puis Planeta en 2008, Vivendi en 2018 et désormais CMI n’a pas consolidé le fonctionnement. Catherine Lucet pointe aussi « le manque d’anticipation des tendances éditoriales, l’entrée tardive sur le marché de la BD et de la romance », ainsi que des investissements tardifs tant informatiques que logistiques.

Et ce n’est pas tout : le modèle économique en littérature a souffert de la perte d’auteurs, ainsi que la difficulté à faire émerger de nouveaux talents. Quant à la multiplication des maisons, au cours des dernières années, elle n’a pas été sans conséquence. N’en jetez plus, la coupe est pleine : que faire alors ? Balancer le bébé avec l’eau du bain ? La DG n’y est pas allée de main morte, et d’ajouter quelques derniers éléments à son audit : le modèle de l’illustré qui s’est affaibli du fait de la concurrence tarifaire, par exemple.

Côté diffusion/distribution, on assiste à une baisse de la rentabilité des éditeurs partenaires (comprendre : hors groupe), doublée d’une inflation « qui mange les marges » —, et ce, malgré la présence « d’éditeurs tiers innovants et performants ». Un panorama qui a tout du coup de bambou, mais après tout, mieux vaut faire de la peine ou mentir ?

Editis a de quoi se redresser, promet la DG et dispose « d’auteurs formidables, d’une distribution productive — dont les prestations de qualité en font certainement l’outil le plus moderne du marché ». Plus encore, avec Daniel Kretinsky, Editis bénéficie d’un « actionnaire respectable et prêt à investir. » Dès février, un plan stratégique sur 3 et 5 ans sera mis en œuvre, pour consolider la rentabilité, avec la participation des équipes.

Cinq points guideront donc ce futur : motiver une ambition collective, par laquelle on obtient des prix littéraires, des best-sellers, un pôle littérature renforcé, une place de n° 1 en poche. En somme, devenir « un acteur important dans la concentration du marché. » Cela passera, point 2, par une attractivité auprès des auteurs, des partenaires et des collaborateurs — Editis, maison ouverte, et plus lisible.

Troisièmement, corollaire logique de cette campagne de séduction, rechercher l’innovation : mettre l’IA au service de tous les métiers du groupe, s’engager plus sérieusement dans le marketing numérique, ou encore « inventer le livre durable ». Les projets ne manqueront pas.

Pour ce faire, point 4, Editis se montrera plus souple, plus agile : « Anticiper les tendances, agir en conséquence », la DG évoque, à demi-mot, un véritable bouleversement, d’autant plus difficile dans un groupe d’une telle taille.

Et puis, last but not least, travailler sur la productivité. Classiquement, faire des économies sur les services supports — mais on parle pour le moment de mutualisation — ou encore améliorer les performances d’achat, maîtriser les tirages et les stocks. On le voit donc arriver : « Cela passera nécessairement par une capacité de courts tirages dynamiques », autrement dit, de l’impression à la demande, un projet qu’Editis avait tenté en 2017 avec EPAC et Copernics, pour contrer le projet de Hachette Livre avec Lightning Sources.

L’histoire aime à se répéter, dit-on…