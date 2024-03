Editis : Adrien Bosc prend la direction des éditions Julliard

Catherine Lucet, directrice générale d'Editis, a réagi à cette nomination :

L'arrivée d'un éditeur aussi talentueux qu'Adrien Bosc à la tête de Julliard confirme nos ambitions collectives de renouvellement, et notre volonté, à Denis Olivennes, Marie-Christine Conchon et moi-même, de donner à Julliard de grands moyens. Et ainsi de poursuivre la relance initiée par Stéphanie Chevrier. Nous sommes ravis et fiers qu'Adrien ait aussi choisi Editis pour accompagner le développement des Éditions du Sous-Sol, jeune maison innovante et prometteuse.

La présidente des Éditions La Découverte et Julliard, et ancienne collègue d'Adrien Bosc aux éditions du Seuil, Stéphanie Chevrier, ajoute :

Je suis heureuse d’accueillir Adrien comme directeur des Éditions Julliard. Il a su imposer en l’espace de dix ans des auteurs et autrices très importants. Il a apporté au Seuil de nombreux succès et prix littéraires. Aux Éditions du Sous-Sol, il a façonné un formidable catalogue de littérature et de non-fiction, avec un grand savoir-faire et une attention exemplaire aux textes et aux auteurs.

Adrien Bosc se réjouit également de cette nouvelle aventure pour lui et les éditions du Sous-Sol :

Je suis heureux de rejoindre une maison aussi emblématique que Julliard, littéraire

et populaire au plus beau sens du terme, au passé et au présent étincelants. Je tiens à remercier Catherine Lucet et Denis Olivennes de la confiance qu’ils m’accordent, et de la possibilité qu’ils offrent au Sous-Sol de poursuivre ainsi son histoire. C’est aussi une joie particulière de retrouver Stéphanie Chevrier. Depuis notre rencontre au Seuil, j’ai toujours eu l’espoir de travailler un jour à ses côtés. Ce qu’elle a construit avec La Découverte et Julliard, dans un contexte particulier, est remarquable. Je crois profondément à la nécessité de faire coïncider ses idées et ses actions, Stéphanie est la preuve qu’on peut tenir bon sur ses principes. Je tiens enfin à remercier Vincent Montagne et Julien Papelier, les équipes du Seuil et de Media-Participations pour ces dix années exaltantes.

Frère de l'écrivain et éditeur David Bosc, Adrien Bosc crée les éditions du Sous-Sol avec le soutien de l'homme d'affaires Pierre Bergé, le journaliste Victor Robert, l'éditeur Gérard Berréby et Olivier Diaz. Sa maison intègre les éditions du Seuil en 2014, qui elles-mêmes rejoignent le groupe Média-Participations en 2017.

