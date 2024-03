L'Institut français soutient les résidences internationales en France

L'opérateur du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture se tourne vers les lieux de résidence français et ultramarins afin de leur faciliter l'accueil d'artistes étrangers. Pour l'année 2024, une vingtaine de projets seront ainsi sélectionnés, pour obtenir une subvention calculée selon la durée de résidence et le transport international nécessaire.

« Pour son lancement, ce nouveau programme soutiendra l’accueil d’artistes, créateurs et créatrices du continent africain avec la volonté de renforcer les liens entre les communautés artistiques françaises et africaines dans de nombreuses disciplines dont les arts visuels, le spectacle vivant, la littérature, le cinéma, etc. », indique l'Institut français dans un communiqué.

Un appel à projets s'ouvre donc, à destination des structures de résidence et des artistes, qui doivent établir ensemble un dossier de candidature. Le projet de recherche et de création proposé inclura la venue de l’artiste en résidence en France pour une durée de 1 à 3 mois, entre octobre 2024 et décembre 2025.

Les critères d’éligibilité permettent de proposer un dispositif harmonisé autour de bonnes pratiques d’accueil en résidence incluant notamment la rémunération du résident ou de la résidente ; la mise à disposition d’un logement et d’espaces de travail ; un soutien artistique, administratif et technique sur mesure. – L'Institut français

D'autres critères seront pris en compte par l'opérateur, notamment l'écoresponsabilité du projet et l'attention portée à l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 29 avril 2024, pour une annonce des résultats en juillet.

Photographie : illustration, Harvey Jiang, CC BY-NC 2.0