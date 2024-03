Tout ce que les gens célèbres ont fait, ou pas, à toutes les époques et dans tous les domaines, à votre âge. " L'âge est un quartier de la vie que l'on habite tous ensemble, même si ce n'est pas au même moment. Plusieurs siècles séparent César Borgia, Cardi B, Arthur Rimbaud, Edith Piaf et Elon Musk, mais ils ont 17 ans tous les cinq : le premier est archevêque, l'autre est caissière, le troisième écrit Voyelles, sa voisine est apprentie crémière et le dernier n'a pas un sou. Le succès n'a pas d'âge, les catastrophes non plus. A 17 ans, on peut se faire renvoyer du lycée ou avoir le prix Nobel, être suivie par 37 millions de gens sur TikTok ou se retrouver dans un centre de détention pour mineurs. Et, comme tous les quartiers, celui-ci se trouve à la croisée des chemins : on peut devenir Marco Polo ou Billie Eilish, Nabilla ou Kevin Hart, Serena Williams ou Jesse James. " Frédéric Taddeï