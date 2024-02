La Bibliothèque publique juive renonce à la censure d'Élise Gravel

La Bibliothèque publique juive de Montréal fait machine arrière. Début février, l'institution, qui s'est donnée pour mission de « favoriser l’apprentissage juif et de promouvoir le savoir et la créativité », annonçait que les albums d'Élise Gravel présents au sein de ses collections ne seraient plus disponibles en accès libre.

Cette décision, assumée par le directeur général récemment nommé, Alain Dancyger, suivait de fortes polémiques déclenchées par les prises de position de l'autrice-illustratrice sur les réseaux sociaux. Elle y dénonçait la guerre à Gaza, dans des termes considérés par certains et certaines comme antisémites.

Un point de vue particulier

« Si ses livres ne sont objectivement pas insultants, nous avons pris la décision de les déplacer des rayons en accès libre vers ceux à la demande », expliquait le directeur général de la Bibliothèque publique juive (BPJ), il y a quelques jours, pour justifier la mise à l'écart des livres d'Élise Gravel. Ceux-ci restaient accessibles au public, mais uniquement sur demande.

« Cela assure que ses livres restent accessibles, mais prend acte des sensibilités autour des publications de l'autrice sur les réseaux sociaux. Cette décision reflète notre engagement à prendre au sérieux les préoccupations de la communauté, tout en permettant l'accès à une variété de points de vue », ajoutait-il.

Cette décision avait suscité une importante levée de boucliers, notamment du côté de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, qui rappelait qu'il s'agissait là d'un « geste de censure ». L'Assemblée nationale du Québec avait pour sa part adopté une motion de soutien à Élise Gravel et aux auteurs québécois touchés par la censure.

Dans un communiqué, la BPJ indique avoir « accueilli avec ouverture l’ensemble des opinions et des commentaires qui lui ont été adressés récemment par ses membres, ses partenaires et le grand public », et reconnaitre « le droit fondamental d’accéder à un large éventail de connaissances, de créativité, d’idées et d’opinions ».

Sans citer le nom d'Élise Gravel, le texte souligne par ailleurs : « La BPJ, comme toute bibliothèque, déclare que l’existence d’un point de vue particulier est une expression de la politique de liberté individuelle et non une approbation de ce point de vue. En conséquence, l’ensemble des collections détenues par la BPJ demeure accessible », comme le rapporte La Presse.

Un large soutien

Dès le 11 février, le soutien à Élise Gravel s'était aussi incarné dans une manifestation, organisée devant la Bibliothèque publique juive, avec la participation, entre autres, de la structure Voix juives indépendantes Montréal. Cette dernière « s’oppose à toute forme de racisme et [...] promeut la justice et la paix pour tous en Israël-Palestine ».

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) avait aussi exprimé sa solidarité avec l'autrice, déplorant des « actions aberrantes et déplorables, qui ne sont pas sans rappeler des moments sombres de l’histoire ».

Le 13 février, l'autrice elle-même indiquait : « Je prends une petite pause loin des médias dans la nature ! Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais très bien, je me sens en sécurité, bien entourée, bien soutenue par beaucoup, beaucoup de monde. Toute cette belle solidarité est une lueur d'espoir dans la noirceur. » Après le volte-face de la bibliothèque, elle s'est dite « heureuse et soulagée ».

« Je comprends le contexte qui les a amenés à prendre leur décision initiale », a-t-elle précisé à La Presse, insistant sur le fait qu'elle « critique les gouvernements, pas les populations ». Elle avait réfuté les accusations d'antisémitisme, assurant qu'elle était « contre toutes les formes de racisme et de discrimination, incluant l'antisémitisme ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0